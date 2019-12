Un principe per Natale/ Su Italia 1 il film romantico di Alex Zamm (25 dicembre)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 25 dicembre 2019 a partire dalle ore 16,00 la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Un principe per Natale. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia che è stata affidata e curata da Alex Zamm, il soggetto è di Karen Schaler e Nathan Atkins con quest’ultimo che si è anche occupato dello sviluppo della sceneggiatura. Hanno inoltre collaborato nella realizzazione di questo film anche Zack Ryan il quale ha scritto le musiche della colonna sonora, Oana Draghici che ha realizzato i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato Viorel Sergovici. Nel cast sono presenti tra gli altri Rose McIver, Ben Lamb, Alice Krige, Sarah Douglas, Honor Kneafsey e Emma Louise Saunders.

UN PRINCIPE PER NATALE, LA TRAMA

Amber è una giovane americana che lavora come giornalista presso una importante testata di livello internazionale. Viene inviata in Europa per seguire una importante conferenza stampa durante la quale l’erede al trono del regno di Aldovia, Richard probabilmente dovrà parlare di quanto sta succedendo nella famiglia reale dopo la scomparsa di suo padre. Abbastanza a sorpresa la conferenza stampa viene cancellata facendo impazzire di rabbia tutti i giornalisti presenti ed in particolar modo anche la stessa Amber che certamente non potrà tornare in patria senza niente tra le mani. La donna facendo leva sul proprio spirito d’iniziativa riesce ad intrufolarsi all’interno del palazzo reale alla ricerca di qualche scatto che possa permetterle effettivamente di ottenere un congruo compenso per il suo servizio.

Tuttavia per ironia della sorte viene scambiata per una donna che dovrebbe occuparsi delle esigenze quotidiane della sorella del principe Richard. Questo le permette di restare all’interno della corte e soprattutto scoprire tutta la verità di quanto sta succedendo. Nello specifico la giornalista scoprirà che tutte le dicerie sul principe Richard erano soltanto frutto di gossip. Il principe non è affatto una sorta di Don Giovanni come veniva costantemente dipinto nei giornali scandalistici ma esclusivamente un uomo molto attaccato alla propria famiglia che tuttavia non ha mai voluto sposarsi soltanto perché non ha trovato la donna giusta. Inoltre sembra essere destinato a voler abdicare il proprio trono in quanto ritiene di non essere degno di prendere il posto del padre.

Qualora questo dovesse succedere l’erede al trono sarebbe un cugino di Richard ossia Simon. Amber si darà molto da fare per aiutare il principe nonostante si scoprirà che questi sia stato adottato da suo padre in quanto all’epoca riteneva insieme a sua moglie la regina, di non poter avere dei figli. Inoltre tra Amber e lo stesso Richard nascerà una bellissima storia d’amore che sarà particolarmente importante per entrambi in quanto darà modo loro di capire quello che effettivamente conta nella vita e quali siano soprattutto i loro doveri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA