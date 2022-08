Un principe (quasi) azzurro/ Su Rai 1 il film con Vincent Perez

Un principe (quasi) azzurro, film di rai 1 diretto da Philippe Lellouche

Un principe (quasi) azzurro andrà in onda oggi, martedì 9 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola romantica/sentimentale francese, uscita nelle sale cinematografiche nel 2013, per la regia di Philippe Lellouche. Nel cast ci sono Vincent Perez nel ruolo di Jean-Marc, Vahina Giocante in quello di Marie, Nicole Calfan nei panni di Mireille Lavantin, Jacques Weber nel ruolo di Charles Lavantin e Jerome Kircher.

La collina degli stivali/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Per il protagonista di Un principe (quasi) azzurro, Vincent Perez, si tratta della prima prova in una commedia romantica, visto che nella sua filmografia ci sono soprattutto titoli molto impegnati, avendo lavorato per giornalisti del calibro di Roman Polanski e Claude Lelouch. Vahina Giocante, ex ballerina dell’operà di Marsiglia, è invece una veterana delle pellicole romantiche, avendo già lavorato in altri film come Le intermittenze del cuore per la regia di Fabio Carpi e Bellamy di Claude Chabrol.

Inga Lindstrom il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 un film della saga romantica

Un principe (quasi) azzurro, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Un principe (quasi) azzurro. Jean-Marc è un quarantenne in carriera che nella vita è abituato ad avere tutto quello che desidera, senza doversi preoccupare di nessuno. Non riesce a trovare la donna della sua vita ma probabilmente neanche la cerca, visto che nella sua frenetica vita non c’è posto per i bisogni di qualcuno che non sia se stesso. Per puro caso si imbatte in Marie, che invece è completamente all’opposto: una giovane donna combattiva, che si prodiga per gli altri e che nella vita combatte contro ogni forma di ingiustizia.

Belle & Sebastien L'avventura continua/ Dove vedere in streaming il film su Rai 1

Ovvio che i due non potrebbero essere più diversi e sono destinati a scontrarsi inevitabilmente. Fra un litigio e l’altro, però, la scintilla dell’amore è pronta a scoccare. Dopo qualche scontro verbale, Jean-Marc capisce che Marie potrebbe essere la donna della sua vita, quella capace di fargli mettere da parte tutte le sue convinzioni per cambiare definitivamente rotta. Tuttavia qualcosa sembra mettersi sul loro destino visto che Marie è la figlia di Charles che con Jean-Marc ha dei conti in sospeso.

L’uomo dovrà quindi decidere se per lui è più importante il lavoro e il denaro oppure riuscirà a mettere da parte tutto per amore della bella Marie. Fra equivoci e qualche brivido, riuscirà un sentimento profondo come quello che sta nascendo fra Jean-Marc e Marie a trionfare sulle avversità? In un finale tutto da vedere, non mancheranno tante risate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA