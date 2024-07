Un principe su misura, diretto da Marita Grabiak

Domenica 21 luglio, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22:35, il film romantico del 2021 dal titolo Un principe su misura.

La pellicola è diretta dalla regista Marita Grabiak, nota per avere curato le riprese di diversi episodi di alcune serie televisive di successo, tra cui Dawson’s Creek, One Tree Hill, Smalville e Angel ed è una produzione Hallmark Channel.

La protagonista femminile è interpretata dall’attrice e cantante canadese Natalie Hall, conosciuta dal pubblico per avere preso parte alla fiction All my children e a diverse serie televisive internazionali come Pretty Little Liars, Law & Order e CSI.

Il protagonista maschile è invece interpretato dall’attore Jonathan Keltz, celebre per la sua partecipazione alla serie televisiva Entorauge.

La trama del film Un principe su misura: una favola moderna

Un principe su misura racconta la storia della bella e gentile Cindy, una ragazza che nutre dentro di sè un unico e grande sogno: diventare una celebre fashion designer conosciuta in tutto il mondo.

La strada per arrivare al suo obiettivo è ricca però di ostacoli e di momenti particolarmente difficili, ma Cindy non è disposta a perdersi d’animo e niente e nessuno potrà farla desistere.

Un giorno finalmente riesce ad essere assunta come stilista per alcune facoltose signore appartenenti ad una famiglia molto importante della zona e che ospiterà un evento di beneficenza. Si tratta di una vera e propria occasione d’oro per la protagonista, che inizia subito a lavorare per realizzare gli abiti di queste signore dell’alta borghesia, fornendo loro consigli e suggerimenti per apparire al meglio a questo ballo tanto atteso.

Questo gala, però, sarà molto più di una semplice esperienza professionale per la ragazza, infatti porterà anche a una svolta inaspettata nella sua vita sentimentale. Proprio durante questa serata, Cindy incontrerà il principe Ronan, arrivato in città per prendere parte al ballo e tra i due sarà amore a prima vista.