Un principe tutto mio, Canale 5/ Un film romantico che piace alle ragazzine

Un principe tutto mio è la commedia sentimentale del 2004 che andrà in onda oggi, 4 settembre 2021, a partire dalle 16.30 su Canale 5. La regia è stata affidata a Martha Coolidge che ha diretto Material Girls, Angie una donna tutta sola, Gli impenitenti e Pazze d’amore. Nel cast abbiamo Julia Stiles che nel 2011 ha ottenuto una nomination Golden Globe come migliore attrice non protagonista in una serie tv per Dexter.

L’attrice muove i suoi primi passi sul palcoscenico a 11 anni, con la compagnia “La MaMa Theatre”. La sua prima esperienza cinematografica la vive a 15 anni, quando le viene assegnato un ruolo secondario in I Love You, I Love You Not. Il protagonista maschile è Luke Mably, nel 2011 ha partecipato alla serie tv Combat Hospital. I suoi lavori più recenti sono Isolation: Pericolo alle Bahamas, Exam e Un principe tutto mio 2: un matrimonio da favola. La pellicola è distribuita da Eagle Film.

Un principe tutto mio, la trama del film

Un principe tutto mio è una commedia sentimentale uscita nelle sale americane con il titolo – The prince and me -. Racconta la storia di Paige Morgan una giovane e ambiziosa ragazza di campagna che sogna di diventare medico e allontanarsi dall’idea di sposarsi e mettere al mondo figli come le sue amiche hanno scelto di fare. Tutto l’opposto è la vita di Edward, un giovane ricco, futuro governante della Danimarca che trascorre le sue giornate in compagnia di amici a bordo di lussuose automobili tra feste e scorribande.

Dopo l’ennesimo scandalo il padre decide di mandare il figlio in America sperando che possa mettere la testa a posto. Edward sceglie di trasferirsi nel Wisconsin perché vedendo un programma in tv, crede che le ragazze che frequentano quell’ateneo siano tutte disinibite e quindi facili da conquistare. Arrivato al campus dovrà fare i conti con ristrettezze economiche e stanze da condividere con altri studenti.

Una sera in compagnia della sua guardia del corpo che in questa circostanza si finge uno studente fuori corso data l’età, conosce Paige mentre serve ai tavoli del bar universitario. Il primo incontro non è idilliaco, poi le cose cominciano a cambiare e nasce fra i due una buona amicizia, fino a quando un paparazzo riconosce il principe e pubblica uno scoop sulla sua vita da studente universitario in incognito. Per Paige scoprire la verità sul giovane è un fulmine a ciel sereno. Edward ritorna in Danimarca ma l’assenza del ragazzo spinge Paige a fare un passo indietro.

Acquista un biglietto aereo e vola in Danimarca. Per i due inizia una storia da favola che scelgono di viverla sotto i riflettori alla luce del giorno. Con il passare del tempo la ragazza riesce a conquistare la popolazione danese grazie alla sua allegria e spontaneità. Una sera durante una festa a corte, Edward chiede a Paige di sposarlo, ma la donna lo rifiuta perché vuole proseguire gli studi e laurearsi in medicina. Passa il tempo e Edward prende il posto del padre diventando re della Danimarca, mentre Paige diventa medico. Il giorno della laurea Edward chiede di nuovo a Paige se vuole sposarlo, questa volta la giovane accetta e come chiede la tradizione la favola finisce con i due giovani che si scambiano un appassionato bacio.

