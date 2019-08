Un principe tutto mio/ Video, su Canale 5 il film con Julia Stiles (4 agosto 2019)

Un principe tutto mio sarà trasmesso su Canale 5 il pomeriggio del giorno 4 agosto alle ore 14.00. Si tratta di un film nato dalla collaborazione tra Repubblica Ceca e Stati Uniti (produzione Lions Gate Films Inc., Sobini Films, Paramount Pictures, Stillking Films) del 2004. La pellicola vanta la regia di una donna, Martha Coolidge, e un cast formato da Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, Miranda Richardson, James Fox e altri. Il titolo originale del film è The Prince & Me ed è una delle pellicola di genere commedia-sentimentale più apprezzata, soprattutto dal pubblico giovanile.

Un principe tutto mio: la trama del film

Un principe tutto mio è il classico film che racconta la storia d’amore di cui ogni donna vorrebbe essere protagonista. La storia comincia infatti col Principe Edvard di Danimarca (interpretato da Luke Malby) che si trasferisce negli Stati Uniti per svolgere i suoi studi e incontra in un bar la sua collega Paige Morgan (Julia Stiles), ignara della reale identità del ragazzo che si trova davanti. All’inizio tra i due non c’è molta simpatia e finiscono per scontrarsi parecchie volte; tutto cambia però col tempo e i due, sebbene molto diversi, cominciano a coltivare un importante rapporto d’amicizia, tanto che la giovane studentessa lo invita a restare per le vacanze e trascorrerle addirittura con la sua famiglia. Tutto procede per il verso giusto anche se il ragazzo ha in serbo l’importante segreto della sua discendenza reale e il rapporto tra i due al ritorno nel college diventa sempre più profondo, fino a quando il Principe Edvard e la sua collega e amica Paige non vengono fotografati da un paparazzo danese che seguiva il reale e queste foto vengono pubblicate su un giornale. A questo punto Paige scopre e realizza chi è davvero colui che chiamava semplicemente Eddy, ma il loro rapporto è ormai troppo avanti per tirarsi indietro e decidono quindi di fare le cose seriamente: lei lo segue in Danimarca, dove la presenta alla famiglia e le chiede di sposarlo ricevendo un grosso sì. I problemi e le differenze tra i due, però, diventano a questo punto per Paige sempre più evidenti mentre viene istruita sulla vita di corte: dovrà infatti rinunciare ai suoi sogni e ai suoi studi in medicina per stare accanto ad Eddy ed al suo futuro da re. Questo è troppo per la giovane studentessa che quindi decide di scappare via e lasciare l’amatissimo principe. Tutto cambia quando l’ormai laureata Paige vede il ritorno del Principe Edvard al college, disposto ad aspettare anche la fine dei suoi studi per poterla sposare. Si arriva così al lieto fine della storia e della favola che i due personaggi incarnano.

Il trailer del film Un principe tutto mio



© RIPRODUZIONE RISERVATA