Un professore 2/ Anticipazioni 12 dicembre 2023: Luna bacia Rayan, Molosso pronto a scoprire la verità

Un Professore 2, anticipazioni 12 dicembre 2023: Molosso pronto a scoprire l’amante di sua moglie

Questa sera 12 dicembre 2023, su Rai Uno, torna l’appuntamento con Un Professore 2. Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Dante Balestra nei due nuovi episodi in onda in prima serata, dai titoli “Freud: i padri” e “Kierkegaard: che ci faccio qui?”. Le anticipazioni del primo episodio di questa sera ci svelano che Molosso, interpretato da Pio Stellaccio, svela di essere stato tradito dalla moglie. L’uomo è determinato ad andare infondo alla questione, cercando di scoprire l’identità del suo amante.

Nel frattempo, Luna è convinta di aver scoperto che suo ammiratore segreto è in realtà il misterioso Rayan. È per questo che si sbilancia con lui, arrivando a baciarlo e scatenando la gelosia di Viola. Virginia e Floriana invece discutono in modo acceso in merito alla situazione di salute difficile di Dante.

Un Professore 2, anticipazioni: un incontro da incubo per Luna

Nel secondo episodio dell’appuntamento del 12 dicembre 2023 di Un Professore 2, Mimmo è testimone di un atto di violenza nei confronti della moglie di Molosso. Intanto Manuel decide di conoscere meglio Nicola, mentre Luna fissa un appuntamento con il misterioso ragazzo dei messaggi. L’incontro però si trasformerà per lei in un incubo.

Tornando a Dante, il professore, nonostante i suoi problemi di salute, continua le lezioni e offre ai suoi alunni una lezione molto importante sulla violenza di genere. Il professore accompagna i suoi alunni in una visita davanti a un murale dedicato alle donne vittime di femminicidio. Tanti i colpi di scena previsi dunque in questa nuova puntata de Un professore 2.











