Un Professore 2/ Anticipazioni 14 dicembre 2023: Dante rivela a Simone la sua malattia

Un professore 2, anticipazioni primo episodio 14 dicembre 2023 “Leibniz: rimorsi e rimpianti”

Torna Un Professore 2 stasera 14 dicembre 2023 con la quinta puntata, sempre composta da due episodi. Siamo ormai giunti alla fine della seconda stagione, con questo penultimo appuntamento. Abbiamo lasciato Nina determinata a riprendere la custodia di sua figlia. La ragazza, supportata anche da Manuel, lotterà con tutte le sue forze per riavere con sé la piccola Lilli. Nell’episodio “Leibniz: rimorsi e rimpianti” ci sarà anche Nicola che chiederà a Dante qualcosa di importante. L’uomo ha scoperto che un rinomato chirurgo potrebbe operare sua figlia, restituendole l’uso delle gambe. Viola, però, non sembra molto convinta.

Mimmo e Simone sono sempre più complici mentre sono impegnati a sbrigare l’ennesima faccenda losca per conto di Molosso. Simone, angosciato per la situazione del suo amico, rivela tutto a Dante, il quale decide di rivolgersi a un suo amico poliziotto per togliere dai guai il ragazzo. Nel frattempo, Anita spera che con il pranzo “in famiglia” la situazione si calmerà, invece ne nascono solo attriti tra lei, Nicola, Manuel e Viola. Infine, Nina invita Manuel a conoscere Lilli, ma i tre sono coinvolti in un incidente.

