Un professore 3, la vera storia della famiglia nel bosco di Chieti e le similitudini con il personaggio di Zeno

La terza stagione della fiction campione di ascolti su Rai1 Un professore sta mettendo in mostra delle nuove storie sul piccolo schermo, tra cui quella di Zeno, interpretato da Filippo Brogi. Un giovanissimo che è stato messo in guardia nella vita e trova rifugio nelle sue cose più serene, non riesce infatti a rapportarsi con il mondo esterno, che ritiene pericoloso, un luogo non sicuro e che potrebbe causare problemi. In Un professore 3 la storia di Zeno si intreccia con un fatto di vita vera accaduto, vediamo il suo personaggio entrare in classe e rapportarsi con tanti studenti, uscendo piano piano da quel guscio protettivo che è sempre stato il suo scudo.

La storia vera dalla quale la serie sembra prendere spunto vede una famiglia vivere nel bosco, lontano dal mondo e dalla vita della città, con un’istruzione del tutto improvvisata e messa in piedi dalla famiglia. Ma quando i servizi sociali si rendono conto della situazione, vedono i figli disorientati, nonostante i genitori abbiano deciso di parlare di protezione ed educare i figli a modo loro. Una questione divenuta anche politica e che è stata molto chiacchierata, dopo che i figli sono stati allontanati dalla famiglia.

Un professore 3, cosa c’è in comune tra Zeno e la famiglia di Chieti

Dei punti in comune tra Zeno e la famiglia di Chieti esistono e sono stati evidenti fin dalla prima puntata di Un professore 3. La fiction mette in mostra una certa sfiducia nei confronti della società di oggi e delle istituzioni, con un solo adulto che filtra le informazioni che arrivano dall’esterno.

In questo caso l’isolamento viene utilizzato come fosse una cura e un rimedio ai pericoli della società esterna. Una storia che ricalca il caso reale della famiglia nel bosco di Chieti e che sarà affrontata ancora più nel dettaglio nelle prossime puntate. Intanto la serie andrà avanti questa sera con tanti altri colpi di scena e delle piacevoli sorprese per il pubblico.

