UN PROFESSORE/ Diretta e anticipazioni 9 dicembre: Dante, Simone e il gemello morto!

Un professore, diretta quinta puntata: commento live

Attimi di tensione nella serie-tv “Un Professore“: Aureliano è scappato da Roma dopo aver scoperto della relazione tra la madre e il prof. Balestra. Cecilia si sente in colpa e Dante le promette di ritrovarlo ben presto. Simone intanto ritorna a casa e Dante lo riaccoglie: tra i due sembra esserci una schiarita. Successivamente, va a trovare Manuel: “Non sei proprio il mio tipo” gli dice sorridendo Simone e l’amico risponde: “Meno male”. Aureliano va a casa del prof. Balestra e sentenzia: “io ho sedici anni non me ne frega nulla di essere maturo”. Il giovane torna a casa. Svelata intanto parte della verità nascosta nel passato tra Dante e Anita: il professore aveva un altro figlio, tale Jacopo. Quindi Simone aveva un gemello che è scomparso proprio quella notte. A rivelarci ciò è Anita (agg. di F.D. Zaza).

Anticipazioni Un Professore sesta puntata/ Dante affronta il suo passato

Simone ritorna a casa

Manuel decide di video-chiamare Simone e si scusa, riuscendo (facilmente) a convincerlo a tornare a Roma e dimenticare le brutte parole ricevute. Chicca, invece, aspetta Alice nei pressi della sua automobile e la accusa di averle rovinato la storia con Manuel. Nuovo lavoro invece per Anita: al museo da Cecilia. Proprio lì ritrova Dante che aspetta la sua nuova direttrice ed è a dir poco irritata: “Non sono preoccupata, sono molto incazzata”. Nel frattempo, zitto zitto il prof. Lombardi rivede nonna Viriginia e la sfida nei confronti della coppia Manuel-Simone è lanciata: chi si bacerà per primo? Simone ritorna a Roma mentre Aureliano scopre che sua madre ha una relazione con il prof. Balestra. Un Professore, in onda tutti i giovedì sera in prima serata su Rai 1, è successivamente disponibile in streaming su Rai Play (agg. di F.D. Zaza).

Un Professore è già un caso/ I segreti della fiction Banijay Group dietro il boom di ascolti e sui social

Manuel pentito

Dante convince l’ex moglie Floriana ad aspettare a rivelare la verità a Simone. Intanto, in classe Chicca è in preda allo sconforto ma Dante la convince a non abbandonare la scuola. Il professore di filosofia decide di prendere di petto Manuel: “Chi è Sbarra? Perchè l’auto non è più nel tuo garage?”. Il giovane prova a negare i traffici e si confessa pentito per aver offeso Simone: “So stato un po’ una me*da con lui. Gli ho detto delle cose che non dovevo dirgli.” E poi aggiunge: “Gli dica di tornare, gli dica che le manca, che ci manca…che mi manca”. Simone, a Glasgow, in parte capisce che la storia su suo padre non è come pensa mentre rivela alla madre dei suoi sentimenti per Manuel. Dante va allo spaccio per dire a Sbarra di lasciar stare Manuel ma si becca le minacce (agg. di F.D. Zaza).

Un Professore/ Diretta e anticipazioni 2 dicembre: Simone scappa da Roma!

Floriana vuole rivelare a Simone la verità su Dante

E’ iniziata la penultima puntata della serie-tv “Un Professore“. Simone è arrivato in Scozia dalla madre e sembra intenzionato a non voler tornare più a Roma, ancora ferito dalle brutte parole di Manuel. Quest’ultimo si reca da Alice, al cantiere dove lavora, cercando di capire se la loro relazione può avere un futuro. Lei tentenna, rinviando il prossimo appuntamento. Intanto, Anita e Dante ritornano nel garage e scoprono che l’automobile non c’è più. Il prof. ipotizza che potrebbe trattarsi di un mezzo impiegato per una rapina e Anita si fa prendere dal panico. Intanto Chicca riconosce al bar di fronte la scuola Alice. Dante e la sua ex moglie discutono al telefono di Simone e una verità sembra emergere: “Dante, è il momento che Simone sappia quello che noi abbiamo passato! Se Simone decide di fermarsi io gli racconto di quella notte…” (agg. di F.D. Zaza).

Gassman garanzia di qualità

Sta per iniziare la penultima puntata della serie-tv “Un professore“. Prodotta da Banijay Studios Italy e Rai Fiction per Rai Uno, diretta da Alessandro D’Alatri, continua ad apassionare i telespettatori. La quarta puntata, trasmessa il 2 dicembre, ha fatto registrare infatti 4 milioni e 600.000 spettatori, uscendo ancora una volta vincitrice sulla concorrenza. Le avventure del professor Dante Balestra, della sua famiglia e dei suoi studenti hanno conquistato il pubblico, per il quale ormai il nome di Alessandro Gassmann è garanzia di qualità. Restano due appuntamenti serali, il quinto dei quali inizia tra poco, in una puntata composta come al solito da due episodi dedicati ai filosofi che Dante insegna a scuola e nella vita ai suoi ragazzi. Il primo avrà il titolo “Stuart Mill” mentre il secondo sarà dedicata a un altro importante filosofo, ovvero “Schopenauer” (agg. di F.D. Zaza).

Un professore: anticipazioni quinta puntata 9 dicembre

Questa sera, giovedì 9 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il quinto appuntamento con “Un professore”, la fortunata fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e il giovane Nicolas Maupas, protagonista anche della serie “Mare fuori”. La fiction diretta da Alessandro D’Alatri è quasi giunta alla conclusione: settimana prossima, giovedì 16 dicembre, andrà in onda il finale di stagione e scopriremo il segreto con cui Dante Balestra convive da molti anni. Ricordiamo che “Un professore” è basata sulla serie catalana “Merlí” con Francesc Orella. La serie originale è formata da tre stagioni, trasmesse dall’emittente catalana TV3 dal 14 settembre 2015 al 15 gennaio del 2018: ci sono quindi buone possibilità che anche la versione italiane venga rinnovata, grazie anche gli ottimi ascolti.

Un professore, trama episodi “Stuart Mill” e “Schopenhauer”

Nel primo episodio della quinta puntata di “Un professore” dal titolo “Stuart Mill” Dante sarà particolarmente preoccupato per la fuga del figlio Simone. Il ragazzo ha deciso di raggiungere la mamma a Glasgow, dove si è trasferita per lavoro. Qui il giovane troverà il coraggio di confessarle, seppure con timore, di essere omosessuale. Questo non può che aumentare i problemi nel rapporto con il padre, che aveva comunque compreso quale fosse il suo orientamento sessuale. L’insegnante finirà però per sfogare la sua rabbia con Anita, che inizia a nutrire sentimenti sempre più forti per lui.

Nel secondo episodio intitolato “Schopenhauer” Dante si trova a insegnare ai suoi alunni Schopenauer e il pessimismo. Questa lezione si pone l’obiettivo anche di spingere gli allievi a reagire al dolore che ognuno si trova ad affrontare nella sua vita. Manuel, intanto, è sempre più nei guai: Sbarra gli consegna una pistola da utilizzare per minacciare una persona. Simone torna dalla Scozia e decide di organizzare per il suo compleanno una festa clandestina a scuola, che avrà un esito imprevisto. Il giorno dopo, tornando a casa, il ragazzo trova fra le cose del padre una foto che lo inquieta terribilmente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA