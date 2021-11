Un professore/ Anticipazioni terza puntata 25 novembre: Anita bacia Dante

Un professore, anticipazioni terza puntata 25 novembre

Questa sera, giovedì 25 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il terzo appuntamento con la fiction “Un Professore”, interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, con la regia di Alessandro D’Alatri. Le prime due puntate sono state accolta con entusiasmo dal pubblico di Rai 1: 5.090.000 telespettatori con share del 25,3% la prima, 4.250.000 spettatori pari al 20.2% di share la seconda. Dante Balestra, interpretato da Gassman, è tornato a Roma, dopo otto anni di assenza. Il professore di filosofia dovrà affrontare il difficile rapporto con il figlio Simone, che ha da poco capito di essere gay, e affrontare una dolorosa ferita del passato che lo lega ad Anita, mamma di Manuel. Ricordiamo che gli episodi di “Un professore” sono tutti intitolati con il nome di un grande filosofo, ecco le anticipazioni degli episodi in onda questa sera.

Storia di una famiglia perbene 2 ci sarà?/ Finale aperto: "una non fine"

Un professore, trama episodi “Aristotele” e “Giordano Bruno”

Nel primo episodio della terza puntata di “Un professore” dal titolo “Aristotele” Dante (Alessandro Gassmann) tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede agli studenti di scrivere su un biglietto cosa sia per loro la felicità. Fuori da scuola, il professore continua a corteggiare Cecilia (Francesca Cavallin), mentre Anita (Claudia Pandolfi) riceve le attenzioni di Ettore (Paolo Conticini), un suo ex. Manuel è nei guai dopo aver distrutto l’auto di Sbarra: Simone per aiutarlo preleva una grossa somma da un suo conto. Dante fa credere a Pin che la madre si sia sentita male e così riesce a far uscire di casa il ragazzo. Sbarra fa picchiare Manuel e ancora una volta è Simone, innamorato di lui, ad aiutarlo e a portarlo a casa.

Storia di una famiglia perbene/ Diretta ultima puntata: Antonio muore? Michele...

Nel secondo episodio “Giordano Bruno” Anita, grata per come Dante sta cercando di aiutare Manuel, lo bacia. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità su quanto successo con Sbarra, Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno, il filosofo che per la verità sacrificò la vita. Pin scopre l’inganno di Dante per farlo uscire di casa e si infuria con il professore. Dante nel frattempo va a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Manuel scopre che a distruggere l’auto di Sbarra è stato Simone e per questo litigano. Dante preoccupato per il figlio fruga nel suo pc e scopre che Simone è innamorato di Manuel.

LEGGI ANCHE:

Mare Fuori 2/ Diretta e anticipazioni 24 novembre: Filippo rifiuta il trasferimento!

© RIPRODUZIONE RISERVATA