Un professore/ Anticipazioni ultima puntata 16 dicembre: Simone ricorderà Jacopo?

Questa sera, giovedì 16 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “Un professore”, la fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Per Dante Balestra è ormai arrivato il momento di affrontare il suo passato: nel corso della quinta puntata è stato rivelato il segreto che lo perseguita da anni. Anita ritrova in una scatola un dinosauro che la riporta indietro alla notte in ospedale in cui ha incontrato per la prima volta Dante: il dinosauro era stato regalato a Manuel da Jacopo, il gemello di Simone! Il bambino è morto a tre anni, per circostanze ancora ignote, e Simone ha un certo punto si è come dimenticato del fratello e i genitori hanno deciso di non parlare più con lui. Per Dante, però, è arrivato il momento di raccontare la verità al figlio: come reagirà Simone?

Nel primo episodio della sesta puntata di “Un professore” dal titolo “Rousseau” Dante si riavvicina ad Anita, ma ancora non riesce a parlare di quanto accaduto in passato con Simone. Dopo la festa clandestina la scuola è inagibile Dante porta la classe al Colosseo per fare lezione: il professore spiega Rousseau per fargli riflettere sulla loro scelta di infrangere la legge. Dante è stato sospeso perché, per coprire il figlio, ha dichiarato di aver dato le chiavi a Simone. Il professore Lombardi difende Dante, ma poi ha un malore. Simone vorrebbe parlare con Manuel di quanto successo alla festa, ma viene respinto. Deluso e ferito, Simone si offre di lavorare per Sbarra. Pin racconta a Dante l’episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia, lasciando senza parole il professore.

Nel secondo episodio “Nietzsche” Manuel confida a Dante di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone a lavorare per lui. Sbatta ha affidato al ragazzo l’incarico di bruciare una libreria. Quando il figlio si trova in pericolo, Dante rivive il dramma che gli ha segnato la vita: è arrivato il momento di affrontare quel nodo irrisolto…

