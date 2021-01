Un sacchetto di biglie, il libro/ Il romanzo di Joseph Joffo sugli orrori del nazismo

Il film Un sacchetto di biglie, che va in onda stasera su Rai 1, è tratto dal romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973 e arrivato in Italia tre anni più tardi. La storia è piuttosto simile a quella del film con due fratelli ebrei, Joseph e Maurice, che vivono in Francia nella Parigi del 1941 occupata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il padre sottolineò ai due ragazzi che erano dovuti scappare dalla Russia zarista e che sarebbero presto ripartiti per sfuggire alla follia di quel periodo. Inizierà dunque un lungo viaggio attraverso tutta la Francia che porterà i protagonisti anche a una crescita personale.

Un sacchetto di biglie, il libro: adattamenti cinematografici e…

Il libro Un sacchetto di biglie non ha portato solo al film del 2017 di Christian Duguay. Nel 1975 era stato Jacques Doillon a girarne un primo adattamento. Prodotto da AMLF, Les Films Christian Fechner e Renn Production il film vide nel cast tra i protagonisti Richard Constantini e Paul-Eric Shulmann. Nel 2013 ne è uscita una versione a fumetti di Vincent Bailly e Kris edito da Rizzoli Lizard con prefazione di Walter Veltroni. Sicuramente la storia si è prestata molto allo sviluppo sia cinematografico che più in generale a livello artistico, trattando argomenti che risultano sempre molto freschi e importanti.



