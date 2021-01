Un sacchetto di biglie, storia vera/ Maurice e Joseph, i fratellini ebrei di Parigi

Il film “Un sacchetto di biglie“, in onda stasera su Rai 1, è tratto da una storia vera che ci porta indietro al 1941. Protagonisti sono Maurice e Joseph, due bimbi ebrei che vivono in Francia a Parigi. Si trovano di fronte a un periodo molto difficile quello della Seconda Guerra Mondiale e lo affrontano da ebrei costretti a fuggire e a non aver pace. Si troveranno a dover seguire gli ordini dei genitori nel non rivelare la loro reale identità e senza separarsi mai dalle loro biglie che considerano di fatto un vero e proprio talismano contro le violenze della guerra e la follia del nazismo. All’interno di questo gioco infantile è custodita la spensieratezza dei giorni che furono e la voglia di voltare pagina per tornare a sorridere.

Un sacchetto di biglie, storia vera: il futuro di Maurice e Joseph

Nella storia vera da cui è tratto Un sacchetto di biglie i protagonisti Maurice Joseph sono pronti a intraprendere un viaggio verso il sud della Francia. Per loro inizierà dunque anche un percorso di consapevolezza interiore. Tra imprevisti e difficoltà si renderanno conto che oltre alle biglie l’unica persona su cui possono contare è sempre l’altro. Sarà per loro un inferno in cui combattere e cercare di sopravvivere con la follia del nazismo a divampare nelle strade. L’obiettivo deve essere quello di andare avanti per aspettare che tutto sia finito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA