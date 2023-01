Un sacchetto di biglie/ Su Rai 1 il film con Dorian Le Clech

Un sacchetto di biglie, film di Rai 1 diretto Christian Duguay

Un sacchetto di biglie va in onda su Rai 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 27 gennaio, a partire dalle ore 22:30. La pellicola è stata realizzata nel 2017 grazie ad una co-produzione tra Francia Canada e Repubblica Ceca mentre la distribuzione delle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla Notorious BIG Charles in collaborazione con Rai Cinema.

La regia del film Un sacchetto di biglie è stata curata da Christian Duguay con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Joseph Joffo mentre la sceneggiatura ha visto impegnato allo stesso regista in collaborazione con Laurent Zeitoun e Benoit Guichard. Le musiche de Un sacchetto di biglie sono state firmate da Armand Amar e nel cast figurano tra gli altri Dorian Le Clech, Patrick Bruel, Batyste Fleurial, Elsa Zylberstein, Holger Daemgen e Christian Clavier.

Un sacchetto di biglie, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Un sacchetto di biglie. In Europa nel corso della seconda guerra mondiale e in particolare nella città di Parigi due giovani ragazzi di nazionalità ebrea vivono insieme alla famiglia nel terrore di essere deportati da un momento all’altro nei campi di concentramento in Germania. Il padre dei bambini ben sapendo la situazione e soprattutto dopo aver fatto lo stesso con gli altri due fratelli più grandi, inizia a parlare loro della possibilità di dover lasciare la città di Parigi ed intraprendere un pericoloso viaggio attraversando la zona più a nord della Francia per arrivare in territori sicuri.

Il papà si rende conto che la situazione sta velocemente cambiando e che i tedeschi e si avviano a deportare tantissimi cittadini ebrei presenti a Parigi e in tutta la Francia. Una sera, infatti, il genitore saluta per l’ultima volta i due bambini e dice loro di seguire le indicazioni che negli ultimi giorni lui stava dando per superare alcuni punti tenuti sotto controllo dalle forze militari tedesche.

I due bambini in effetti seguono alla lettera i dettami dei genitori e dopo pochi giorni di cammino si ritrovano in una piccola cittadina nella quale ritrovano i due fratelli più grandi. Riescono a raggiungere una zona della Francia che sembra essere più tranquilla e che soprattutto potrebbe permettere loro di avere una vita adeguata senza dover rischiare in qualsiasi momento. Purtroppo i tedeschi si sono accorti di questo e di altri tentativi di ragazzi ebrei e hanno deciso di rastrellare tutta questa zona della Francia per cercare di trovare eventuali nascondigli e comunità in cui i ragazzi si sono integrati.

I due piccolini vengono raggiunti dai soldati tedeschi e portati in un luogo dal quale si dovrebbe partire per raggiungere la Germania ma in loro soccorso arriveranno ben presto i fratelli più grandi pronti a tutto pur di salvare la famiglia.











