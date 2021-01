Un sacchetto di biglie/ Video, su Rai 1 il film con Dorian Le Clech (19 gennaio)

Un sacchetto di biglie va in onda oggi, 19 gennaio, in prima serata su Rai 1. Si tratta di un film drammatico del 2017 diretto dal regista canadese Christian Duguay. La pellicola è stata realizzata in coproduzione tra Francia Repubblica Ceca e Canada ed è un adattamento cinematografico del romanzo di Joseph Joffo, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e dal quale era già stato tratto un film nel 1975. Distribuito in Francia il 15 gennaio 2017 il film è arrivato in Italia nel 2018 interpretato dal sedicenne Dorian Le Clech nel ruolo di Joseph Joffo, Batyste Fleurial in quello del fratello maggiore Maurice, Patrick Bruel nella parte del padre Roman Joffo. La bella attrice Elsa Zylbers presta il volto ad Anna Joffo, madre dei due protagonisti. Il giovanissimo Dorian Le Clech era al suo primo ciak ed è stato scelto tra migliaia di bambini per interpretare Joseph.

Neo attore anche il ventunenne Batyste Fleurial, mentre ricordiamo l’attrice Elsa Zylberstein in importanti produzioni cinematografiche come Van Gogh e Farinelli Voce Regina. Noto al pubblico anche Patrick Bruel, cantante attore e giocatore di poker nato in Algeria e di origine ebrea come il padre dei due fratelli Joffo. Tra i tanti film lo ricordiamo in Una storia dei nostri giorni di Claude Lelouch.

Un sacchetto di biglie, la trama del film

Un sacchetto di biglie racconta la storia vera e commovente di Maurice e Joseph Joffo, due fratelli ebrei che vivono nella Francia occupata dai nazisti degli anni quaranta. Abituati a vivere serenamente la loro infanzia, (tra giochi, scuola e l’affetto di genitori amorevoli) Maurice e Joseph si trovano di colpo sprofondati in un incubo: vengono emarginati da tutti, marchiati come ebrei e costretti infine alla fuga per raggiungere la zona libera del paese. I due ragazzi si trovano improvvisamente in pericolo, soli e senza alcun punto di riferimento, costretti a spostarsi da soli attraverso il paese a rischio continuo della vita.

Dotati di grande intelligenza, spirito di iniziativa, creatività ed un pizzico di incoscienza, i due giovani riescono tuttavia a superare le atrocità dell’Olocausto, uscendo indenni dalle persecuzioni razziali e riuscendo infine a ricongiungersi con la propria famiglia.

Il film è stato girato nel Sud della Francia ed in Repubblica Ceca e si ricorda un aneddoto curioso: durante una scena girata nel centro di Nizza per esigenze di copione è stata affissa una bandiera nazista sulla facciata della Prefettura generando l’indignazione di automobilisti e passanti. Vedere una svastica sulla costa francese ha inizialmente spaventato e turbato chi non sapeva di questo film in lavorazione.

Video, il trailer del film "Un sacchetto di biglie"





