Un sacco bello/ Su Rete 4 il film cult di e con Carlo Verdone

Un sacco bello, film di Rete 4 prodotto da Sergio Leone

Un sacco bello va in onda oggi, giovedì 16 giugno 2022, su Rete 4 a partire dalle 16.50. Si tratta di una commedia italiana del 1980, distribuita da Medusa Pentavideo, Medusa Video (Pepite) e prodotta da Sergio Leone. La regia è di Carlo Verdone che nel film interpreta anche i personaggi: Ruggero, P.Alfio, Il Prof. Anselmo; Leo ed Enzo. Grazie al padre che faceva il critico cinematografico, Carlo Verdone si è avvicinato al cinema. La sua prima esperienza da attore risale agli anni ‘70 gliela propone suo fratello che dirigeva il Gruppo Teatro Arte, che lo volle sul palco per sostituire alcuni attori malati.

Dopo questa esperienza il passaggio in televisione fu breve. Nel ‘78 esordì come comico a Non Stop. Il suo primo film per il cinema è Un sacco bello da qui seguirono altre quarantaquattro pellicole e una serie tv dal titolo Vita da Carlo dove oltre a essere il protagonista, ha curato la regia, la sceneggiatura e è l’autore del soggetto.

Ha vinto sette David di Donatello come migliore attore non protagonista per Manuale d’amore come migliore regista per Perdiamoci di vista, come migliore attore protagonista per Maledetto il giorno che t’ho incontrato e Borotalco come migliore sceneggiatura per Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Io e mia sorella e Premio Speciale per Un sacco bello. Ha vinto inoltre cinque Nastri d’Argento come migliore attore non protagonista in La grande bellezza e Manuale d’amore, come migliore attore esordiente per Un sacco bello Premio Nino Manfredi per L’abbiamo fatta grossa e Premio Nastro d’Argento speciale. Nel cast troviamo anche: Isabella De Bernardi, Veronica Miriel e Renato Scarpa.

Un sacco bello, la trama del film: una Roma estiva deserta e…

Un sacco bello è un film dove vede protagonista assoluto Carlo Verdone, che in una Roma estiva e deserta ci cimenta in alcuni personaggi raccontando le loro vicissitudini. La prima storia che viene raccontata è quella di Enzo un giovanotto romano un po’ spavaldo che gli piace narrare le sue avventure amorose. Il suo programma per questa estate è mettersi alla guida della sua fiammante auto e raggiungere Cracovia, ma ha bisogno di qualcuno che l’accompagni. Telefona al suo storico amico Sergio, interpretato da Renato Scarpa che ha poca voglia di seguirlo, poi dopo continue insistenze accetta, ma la vacanza di Enzo viene rovinata proprio da Sergio, difatti appena usciti da Roma avverte un malore.

Così Enzo non preoccupandosi molto dello stato di salute dell’amico, si mette subito alla ricerca di qualcuno che possa rimpiazzarlo. Il goffo Leo si sta preparando per raggiungere la madre che lo aspetta al mare per trascorrere il Ferragosto insieme. Il ragazzo mentre cammina per le strade vuote della Capitale conosce Marisol, una turista spagnola in difficoltà. Leo gentile e buono di offre di aiutare la ragazza e la invita a soggiornare a casa sua. Proprio quando le cose tra i due stavano prendendo una piega confidenziale, compare il fidanzato di Marisol. L’ultima storia vede protagonisti Fiorenza e Ruggero, due ragazzi hippie che giungono a Roma. Il padre di Ruggero quando incontra il figlio per strada lo invita a casa, sperando che possa ritornare sulla retta via. Per farsi aiutare chiede il sostegno del professor Anselmo e padre Alfio, interpretati dallo stesso Claudio Verdone, ma il risultato è pessimo.











