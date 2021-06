Un sacco bello/ Video, su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone (oggi, 3 giugno)

Un sacco bello andrà in onda su Rete 4, il 3 giugno alle ore 16.45. Si tratta di una produzione cinematografica del 1980, che rappresenta l’esordio cinematografico del famosissimo Carlo Verdone, regista e attore italiano. L’intera opera è basata sull’abilità interpretativa di Verdone stesso, che si ritrova a recitare nei panni dei 3 protagonisti principali insieme a 3 personaggi secondari. Si tratta di una prova attoriale e di interpretazione di grandissimo rilievo, che fece vincere numerosi premi all’attore, grazie alla sua abilità estrema e alle sue capacità interpretative.

Per il resto, il film è ambientato a Roma, durante il periodo di Ferragosto, in un ambientazione assolata, afosa, opprimente e quasi deserta. Il film vide la collaborazione di grandi personaggi televisivi e cinematografici come Ada Passari, che resero la produzione ancora più interessante per il pubblico.

Un sacco bello, la Trama

La trama del film Un sacco bello si basa sui vari personaggi interpretati da Verdone, come Enzo, un trentenne solo che vuole passare le vacanze estive in Polonia, ma non sa chi invitare con sè, poiché non ha nè una compagna nè amici disposti ad accompagnarlo. Di conseguenza, si organizza con un suo conoscente, fortemente demotivato a intraprendere il viaggio, che sarà reduce di un calcolo biliare e non potrà proseguire il viaggio.

C’è poi una parentesi su Ruggero, un giovane hippie che fa molto preoccupare il padre per il suo stile di vita, ma l’attenzione ritorna poi ancora su Enzo che, una volta trovato il compagno ideale per il proprio viaggio, si risveglia da solo. A questo punto, il protagonista si ritrova a vivere la propria banale vita di tutti i giorni, con tutti i suoi problemi e con la sua solita frustrazione. Il film è stato apprezzato moltissimo dalla critica nazionale, conferendo a Carlo Verdone tutta la fama che meritava per l’eccezionale lavoro svolto sul set.

