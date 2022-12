Un semplice desiderio, Italia 1/ Il film comico diretto da Michael Ritchie

Un semplice desiderio, il film di Italia 1 diretto da Michael Ritchie

Oggi, 26 dicembre, alle ore 14.30 su Italia 1 andrà in onda Un semplice desiderio, un film comico e appartenente al genere fantastico prodotto negli USA nel 1997 dalla Universal Pictures, diretto da Michael Ritchie.

Nel cast vediamo attori del calibro di Mara Wilson, Martin Short, Francis Capra e Amanda Plummer. Il film nasce da un’idea di Jeff Rothberg, autore sia del soggetto che della sceneggiatura.

Un semplice desiderio, la trama

Il film “Un semplice desiderio” parla di una bambina di nome Anabel che, in prossimità delle festività natalizie esprime un desiderio che in cuor suo sa essere impossibile. Seduta da sola nella sua camera chiede di poter avere una fata tutta sua, che la aiuti in tutti i momenti di difficoltà anche più banali.

Clamorosamente però, quella che sembrava un’utopia diventa realtà seppur con un particolare per nulla scontato: alla piccola viene mandata una fata di nome Murray, uomo singolare ed esibizionista. Nonostante la piccola cerchi di accontentarsi, la fata dimostra a più riprese di essere alle prime armi.

Tutte le piccole magie chieste dalla bambina si rivelano nella maggior parte dei casi un fallimento. Anabel diventa così molto triste e pensa quasi che quel regalo sia una presa in giro. La situazione però rischia di precipitare quando Murray, sempre per errore, tramuta in pietra il padre della piccola. Da quel momento i due protagonisti devono far fronte a mille problemi e peripezie, tutte derivanti dalla fata imbranata. Inoltre i due devono confrontarsi con una temibile strega senza scrupoli, colpevole di aver rubato le bacchette a Murray e con l’intento di rovinare tutti i desideri del mondo.

