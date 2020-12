Un semplice desiderio, Italia1/ Trama e cast del film in onda oggi 27 dicembre

Un semplice desiderio, il cast del film in onda oggi, 27 dicembre, su Italia1

Italia1 ha deciso di portarci indietro nel tempo e, in particolare, alla fine degli anni ’90 mandando in onda il film Un semplice desiderio al suo ennesimo passaggio in chiaro. Datata 1997, la pellicola porterà sul piccolo schermo un’altra storia dai buoni sentimenti che potrà tenere davanti alla tv grandi e piccoli in questa giornata di lockdown da passare in famiglia dopo il primo round delle feste. Kathleen Turner e Mara Wilson saranno i protagonisti in una delicata commedia sul desiderio espresso da una bambina ad una fatina quando il padre, un cocchiere newyorkese è costretto a lasciare la città se non riuscirà ad essere protagonista a Broadway.

Il loro soccorso arriverà un aspirante fata al maschile, ma siamo sicuri che la piccola di 7 anni sarà in grado di gestire la cosa e anche lo strano personaggio che le presterà il suo aiuto? Nel cast dell’ultimo film del regista Michael Ritchie, morto nel 2001, troviamo Martin Short nel ruolo di Murray, Mara Wilson nel ruolo di Annabel Greening, Robert Pastorelli nel ruolo di Oliver Greening, Francis Capra in quello di Charlie Greening, Kathleen Turner in quello di Claudia e Amanda Plummer in quelli di Boots.

Un Semplice desiderio, la trama del film su Italia1

L’appuntamento con Un Semplice desiderio è fissato per oggi, 27 dicembre, su Italia1 a partire dalle 15.41 quando il cocchiere di New York Oliver Greening aspira a diventare un attore a Broadway e, nonostante abbia sostenuto un’audizione eccezionale per un ruolo in un musical basato su A Tale of Two Cities, perde contro il veterano Tony Sable solo perché lui è più noto. Più tardi quella notte, Annabel, la giovane figlia di Oliver, non riesce a convincere il fratello maggiore Charlie che le fate madrine esistono, e dopo che i due si sono addormentati, ecco arrivare Murray, una fata madrina maschio, pronto ad esaudire il desiderio sul padre. Toccherà a lui salvare le altre fate quando Claudia, un’ex fata madrina diventata strega cattiva, si presenta all’incontro delle fate, rubando le bacchette di tutte e lanciando un incantesimo contro Hortence, il capo di tutte le fate madrine. Ora cosa ne sarà dei due nuovi amici e del padre di Annabel?



