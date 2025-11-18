Con il film "Un semplice incidente", Panahi scrive un'amara commedia paradossale sui terribili soprusi di Teheran, aprendo però alla speranza

È stato arrestato e ha trascorso sette mesi nel famigerato carcere di Elvin. Da questa terribile esperienza è nato l’ironico e insieme drammatico nuovo film del maestro del cinema iraniano Jafar Panahi, premiato quest’anno con la palma d’Oro a Cannes e candidato al premio Oscar come miglior film straniero. Ma non ha avuto paura, quando è uscito di prigione, di girare una nuova pellicola?

La sua risposta non ha tentennamenti: “Una volta che entri in carcere e vivi sulla tua pelle che cosa significa stare in cella, quella paura paralizzante svanisce per sempre. Una volta che sei sul set, te ne liberi”. E Panahi si è sentito talmente libero, da poter non solo girare un film senza richiedere l’autorizzazione del Governo autoritario, ma addirittura ha voluto immaginare un futuro per il suo Paese, sul quale ha qualcosa di molto importante da dire.

Anche perché, attingendo alla propria esperienza personale (i terribili interrogatori), ai racconti dei compagni di cella e alle storie raccontate da chi li ha preceduti, ha potuto osservare diversi modi di affrontare e reagire all’ingiustizia: c’era chi voleva distruggere tutto per un torto subito, chi cercava un approccio non violento e chi voleva assolutamente vendicarsi.

Proprio dall’assurda e imprevista possibilità per un ex detenuto di punire il suo torturatore, inizia la tragi-commedia Un semplice incidente. Ma qui di semplice non c’è nulla, se non l’acuta capacità del regista di mettere in scena la complessa fragilità umana di persecutori e perseguitati. La storia è chiara, ma le sfaccettature dei protagonisti sono diverse.

Un comune operaio, che chiedeva soltanto un giusto salario, è stato imprigionato e torturato al punto che porta su un rene, colpito con ferocia dal suo aguzzino Rashid, i segni indelebili delle percosse. La sua colpa per il Governo è stata banalmente la richiesta legittima di uno stipendio adeguato. Improvvisamente, però, la casualità di un “semplice” incidente, accaduto al suo ex carceriere, cambia tutto.

Quel paladino del regime, in viaggio con moglie incinta e figlioletta vivace, involontariamente travolge un cane, e deve perciò recarsi in un’officina per riparare l’auto. Qui lavora come meccanico proprio l’ex prigioniero Vahid, che è convinto di riconoscere il suo torturatore, anche perché ha una protesi alla gamba che dà un suono metallico inconfondibile alla sua camminata.

Decide perciò di rapirlo per vendicarsi di quel “mostro”, chiamato Eghbal (“Gamba di legno”), per ucciderlo e seppellirlo nel deserto. Improvvisamente, però, viene assalito da un dubbio: è veramente lui il famigerato aguzzino?

Cerca l’aiuto di altri ex detenuti per identificarlo con certezza: innanzitutto una fotografa di matrimoni, indicata da un suo amico libraio, che in realtà vuole dissuaderlo da ogni vendetta. “Noi non siamo come loro!”, afferma infatti con convinzione. Inizia così un viaggio col furgone di Vahid che trasporta una cassa in cui è nascosto Rashid svenuto, la fotografa e i suoi due clienti, due futuri sposi (la fidanzata è stata stuprata nel carcere di Elvin e vorrebbe anche lei vendicarsi), e infine un operaio violento, a suo tempo pure lui incarcerato, che sarebbe pronto a condannare chiunque.

Una corte dei miracoli che rispecchia le fragilità della società iraniana, con i suoi aspetti di ipocrisia e corruzione (c’è sempre da pagare una mancia), ma anche con lampi imprevisti di umanità nascosta.

Per esempio il “vendicativo” Vahid aiuta persino la moglie del suo presunto carceriere a partorire, ascoltando le richieste insistenti della figlioletta piangente, che si fa viva al cellulare del padre nascosto nella cassa. Dunque tutto si può superare aldilà delle violenze subite? Niente affatto, e il momento della verità arriva in una scena magistrale in cui il crudele funzionario religioso Rashid, messo alle strette, finalmente confessa tra le lacrime la sua identità (che prima ha sempre negato con pacata determinazione).

Mostra così anche il volto fragile dei potenti, o meglio degli “impiegati del potere”, perché in fondo – come dice l’aguzzino – “anche noi siamo come voi”! Costretto con una certa violenza a scusarsi, forse si rende conto per la prima volta del peso delle sue colpe. Il finale enigmatico ci mostra, in un’atmosfera apparentemente serena, un Vahid che, impegnato in un trasloco, sente il suono martellante della camminata del suo torturatore (solo nella sua testa?).

Cosa vuol dunque dirci Panahi con questa vicenda drammatica e a tratti comica, raccontata sul filo dell’ironia? Ce lo spiega lui stesso in un’intervista. “Era esattamente quello il mio intento: con Un semplice incidente volevo proprio far pensare lo spettatore a quello che succederà, quando succederà. Quando il regime sarà finito, e credo sia questione di tempo, si spalancherà un futuro incerto in Iran. Mi sono domandato se, una volta posta fine all’Iran come lo conosciamo oggi, questo circolo vizioso della violenza che lo caratterizza scomparirà.

Credo non sia scontato, anzi: c’è la possibilità che la violenza aumenti ma anche che la nazione sia in grado di interrompere l’infinito ritorno della prevaricazione. Non c’è un solo futuro possibile. Spezzare il circolo della violenza è però il presupposto necessario per creare un futuro migliore e per riuscirci bisogna già pensarci ora. Quando arriverà quel momento, dobbiamo farci trovare pronti”.

Un potente e sincero richiamo alla pacificazione dunque, senza nascondere però debolezze e prevaricazioni di tutti i protagonisti degli anni difficili di Teheran. Ma per il regista iraniano, per poter costruire un Paese diverso occorre imboccare una strada nuova, capace di uno sguardo umano sull’altro.

