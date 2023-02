Un ufo a Roma?/ L’avvistamento a Monte Mario: “Sembrava una scia bianca”

Un ufo è stato avvistato a Roma nelle scorse ore? Secondo alcuni avvistamenti sarebbe comparso nei cieli della capitale un oggetto non identificato, precisamente in zona Monte Mario. A riportare la notizia stamane è il quotidiano “di casa” Il Messaggero attraverso il suo sito online, in cui si parla di un avvistamento da parte di Simone, che lavora in una pizzeria, e dell’amica Eleonora, entrambi rapiti da questo oggetto che appare come una scia luminosa: di cosa si tratta? Difficile dirlo fatto sta che l’avvistamento sarebbe giunto attorno alle ore 21:00 di lunedì sera nella zona nord della capitale, un “sorvolo” di soli pochi secondi ma che evidentemente non è passato inosservato.

I due riescono comunque a scattare una foto e a girare anche un breve video in cui si vede il presunto ufo sopraggiungere per poi scomparire nel giro di pochi istanti: “Sembrava una scia bianca, qualcosa di fisso perché in realtà dava proprio l’idea di stare ferma per diversi secondi, poi è sparita”, raccontano gli avvistatori. Difficile capire di cosa si tratta fatto sta che negli ultimi anni gli avvistamenti di oggetti non identificati si sono moltiplicati nel mondo, Italia compresa. In particolare durante il periodo del lockdown post covid sono stati diversi coloro che hanno assistito, stando al loro racconto, a dei velivoli impossibili da identificare e lo stesso ha confermato la Nasa, che ha di fatto ufficializzato la presenza nei cieli di qualcosa la cui origine a volte è in spiegabile.

UN UFO NEI CIELI DI ROMA DOPO I PALLONI SPIA CINESI

La cosa certa è che i cieli del mondo in questi giorni appaiono alquanto popolati da oggetti particolari, a cominciare dai famosi palloni aerostatici cinesi che più volte l’esercito degli Stati Uniti ha abbattuto.

Sugli stessi l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e consigliere di tre premier, il generale Leonardo Tricarico, presidente della fondazione Icsa, ha comunque spiegato: «Un’offensiva di palloni-spia cinesi nei cieli americani proprio adesso non è molto credibile, anzi è alquanto inverosimile. Probabile che il fenomeno non sia di oggi o ieri, ma che venga utilizzato ora per finalità diverse dalla difesa e sicurezza. Sono gli Stati Uniti a dover spiegare quello che stanno facendo, cosa non dicono o cosa vogliono lasciar credere… Di solito questi palloni servono ad acquisire emissioni elettromagnetiche e dati non altrimenti rilevabili».

