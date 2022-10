Un uomo chiamato Charro/ Su Rete 4 il film con Elvis Presley

Un uomo chiamato Charro, film di Rete 4 diretto da Charles Marquis Warren

Un uomo chiamato Charro è un film western del 1969 che andrà in onda dalle 16,45 di oggi, 4 ottobre, su Rete 4. A metà tra il romantico, sentimentale e i più tradizionali film western, il film è diretto da Charles Marquis Warren ed interpretato da Elvis Presley, Victor French e Ina Balin. La colonna sonora è del compositore e direttore d’orchestra americano Hugo Montenegro e il brano dei titoli di testa è eseguito da Elvis Presley. In questa pellicola, per la prima volta, Elvis Presley non canta ed interpreta un personaggio con la barba. Inizialmente, la parte fu affidata a Clint Eastwood che rifiutò, mentre l’indiscusso re del rock accettò la parte dopo la lettura del copione e aver scoperto che si trattava di un ruolo drammatico.

Il film non ha ricevuto molti consensi al botteghino e nemmeno la critica è stata clemente, in quanto le doti recitative di Elvis Presley non furono molto apprezzate. La maggior parte dei fan del cantante gli rimproverarono l’assenza di sue canzoni. Oltre ad essersi cimentato come attore, Elvis Presley è stato uno dei maggiori cantanti americani, leader indiscusso del rock and roll. Ha recitato in numerose pellicole, ha vinto 3 Grammy Awards ed è l’unico artista ad essere stato inserito in 4 Hall of fame: rock, rockabilly, country e gospel. La sua lussuosa abitazione Graceland è stata dichiarata monumento nazionale ed è la seconda abitazione visitata in America dopo la Casa Bianca. Ad Elvis Presley sono stati dedicati molti film, il più recente del 2022 è stato diretto da Baz Luhrmann e interpretato tra gli altri da Tom Hanks.

Un uomo chiamato Charro, la trama del film

Il racconto di Un uomo chiamato Charro si incentra sulla vita di Jesse Wade, il Charro del titolo, che apparteneva ad una banda di fuorilegge, ma per amore della sua fidanzata Tracey decide di lasciare il gruppo per dedicarsi ad una vita all’insegna dell’onestà. Ma il capo della banda, Vince Hachett, reagisce molto male alla decisione dell’uomo e cerca di fargliela pagare in tutti i modi. Per lui questo è un tradimento e riesce a farlo accusare del furto di un cannone.

Tutte le prove sembrano incastrarlo, ma Jesse che è ritornato nel suo paese natale riesce ad avere la fiducia dello sceriffo ed ottiene da lui il prestigioso incarico di vice sceriffo. Grazie alla loro intraprendenza viene catturato il bandito fratello di Hackett e cercano di indurlo a raccontare la verità sul furto del cannone. La sete di vendetta, intanto, induce i banditi ad attaccare il villaggio di Jesse, ma alla fine sarà la giustizia ad avere la meglio.

