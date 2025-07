Secondo la deputata tedesca dei Verdi Susan Sziborra-Seidlitz, un uomo può portare a termine una gravidanza: potrebbe, infatti, usare il peritoneo

È passata (almeno, qui da noi in Italia) la dichiarazione choc della deputata tedesca Susan Sziborra-Seidlitz – in forza al partito dei Verdi – durante un’audizione formale davanti al Parlamento di Magdeburgo che risale allo scorso 13 di giugno: l’occasione era quella di uno scontro con gli oppositori del partito Alternative für Deutschland (o semplicemente AfD) incentrato sulla cosiddetta ideologia woke, sul gender e sugli scritti del filosofo statunitense Judith Butler, considerato tra i “padri” della teoria queer.

Facendo prima di tutto un passo indietro, l’origine della dichiarazione di Sziborra-Seidlitz era legata proprio a una domanda che le è stata posta – appunto, davanti al Parlamento di Magdeburgo – dall’opposizione dell’AfD che ha chiesto apertamente alla deputata dei Verdi “quanti generi esistono“, con un collegamento alla teoria gender, e se fosse possibile per “un uomo (..) avere figli”: domande, ovviamente, provocatorie e che hanno generato un piccolo caso mediatico.

La teoria choc di Sziborra-Seidlitz: “Anche gli uomini possono portare a termine una gravidanza, nel peritoneo”

Se nel primo caso Sziborra-Seidlitz ha scelto di buttarla (con si dice) in caciara rispondendo semplicemente “42” con un rimando al romanzo fantascientifico “Guida galattica per autostoppisti”; nel secondo si è lanciata in un piccolo comizio pseudo scientifico: stando alle parole di Sziborra-Seidlitz, infatti, “in teoria un uomo può portare a termine un gravidanza all’interno del peritoneo“; ovvero la membrana che riveste l’addome e protegge – irrorandoli di sangue – gli organi.

In ogni caso, la stessa Sziborra-Seidlitz alla sua affermazione ci tiene a precisare che – comunque – “non essendo irrorato come la placenta a causa del minor spazio”, per un uomo sarebbe “complesso portarla a termine e potrebbe arrivare al massimo al settimo mese” di gravidanza e che in ogni caso “il bambino non sarebbe in grado di sopravvivere”, questione che – spiega sempre la deputata dei Verdi – “lo rende sconsigliabile“; per poi lasciare lo scranno senza argomentare ulteriormente.