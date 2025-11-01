Un uomo tranquillo che vede protagonista Liam Neeson: possiamo crederci? Ovviamente no e questo godibile revenge movie è diretto da Hans Petter Moland

Un uomo tranquillo, film su Rete 4 diretto da Hans Petter Moland

Sabato 1 novembre 2025, in prima serata su Rete 4 alle 21.30, andrà in onda l’action thriller dal titolo Un uomo tranquillo. La pellicola è uscita nel 2019 e vede alla regia Hans Petter Moland, il quale si cimenta in questo remake hollywoodiano di un film da lui stesso girato in Norvegia, ovvero In ordine di sparizione (2014) che fu un successo al botteghino. La sceneggiatura è di Frank Baldwin (con l’adattamento da Kim Fupz Aakeson) e la colonna sonora è realizzata da George Fenton.

La produzione, tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Norvegia, è a cura di Paradox Films (che aveva già curato il film originale) e Studio Canal, mentre la distribuzione italiana è affidata a Eagle Pictures.

Il protagonista è Liam Neeson nel ruolo di Nelson “Nels” Coxman. Neeson è conosciuto per film come la saga Taken e altri cult d’azione, dopo aver esordito in ruoli più drammatici, come Michael Collins (per il quale ha vinto una Coppa Volpi) e il pluripremiato Schindler’s List – La lista di Schindler, di Steven Spielberg, con cui è stato candidato all’Oscar.

Ad affiancarlo, Laura Dern nel ruolo di sua moglie Grace. Dern è invece celebre per film come Jurassic Park e per la serie Big Little Lies, oltre a essere stata attrice e musa di molti film del genio David Lynch. Altri interpreti sono Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, John Doman, Aleks Paunovic, Victor Zinck Jr. e Benjamin Hollingsworth.

La trama del film Un uomo tranquillo: la vendetta sanguinaria di un cittadino esemplare

La storia di Un uomo tranquillo si svolge nel cuore delle Montagne Rocciose, precisamente nella cittadina di Kehoe. Qui vive Nels Coxman, autista di spazzaneve dalla personalità mite e amato cittadino, che viene addirittura insignito del premio “cittadino dell’anno”.

Tuttavia, la sua vita tranquilla viene brutalmente spezzata quando suo figlio Kyle viene trovato morto per presunta overdose: Nels percepisce che c’è qualcosa di profondamente sbagliato e non crede all’esito delle indagini.

Decide così di andare a fondo della faccenda personalmente e, scavando, scopre che dietro la morte del ragazzo c’è un traffico di droga gestito da un boss soprannominato “Vichingo”. Mosso da un dolore lancinante e da un desiderio di rivalsa e vendetta, Nels decide di agire da solo: inizia a eliminare pezzi del cartello, affiancandosi al fratello Brock, sicario in pensione, e affidandosi a metodi brutali e spietati.

Con il progredire della sua azione, la guerra tra clan si scatena, la rete di spaccio si mobilita, la violenza esplode,e Nels si ritrova coinvolto in scontri sempre più pericolosi. Ambientato in scenari innevati e isolati, il conflitto assume toni quasi epici: Nels, spazzaneve alla mano, si trasforma in una forza implacabile.

Alla fine del conflitto, dopo numerose vittime e una resa dei conti, sopravvivono Nels, Toro Bianco (capo della controparte nativa) e il piccolo Ryan, nascosto fino alla fine. Il film si chiude con Nels e Toro Bianco che riprendono la loro attività di sgombero neve, quasi come a voler tornare a una normalità spezzata, mentre uno degli uomini superstiti finisce attraversato dallo spazzaneve.