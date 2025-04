Un viaggio indimenticabile in onda oggi alle 14:10

Domenica 20 aprile 2025 andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:10, il film drammatico dal titolo Un viaggio indimenticabile. La pellicola è una co-produzione di Stati Uniti e Germania del 2018 diretta da Til Schweiger, che aveva già girato il progetto originale tedesco intitolato Honig im Kopf (2014). Un viaggio indimenticabile vede come protagonista l’attore Nick Nolte, candidato al Premio Oscar e al Golden Globe per la sua interpretazione in Il principe delle maree (1992).

Al suo fianco l’attore Matt Dillon, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a diversi lungometraggi di successo, come Giovani guerrieri (1979), I ragazzi della 56ª strada (1983) e Crash – Contatto fisico (2004). Nel cast anche: Emily Mortimer, Jacqueline Bisset, Eric Roberts, Claire Forlani e Greta Scacchi.

Un viaggio indimenticabile: la trama del film

Un viaggio indimenticabile racconta la storia di Amadeus (Nick Nolte), un uomo che ha ormai superato la settantina e che è rimasto solo dopo la morte della moglie, chiudendosi in una vita apatica, carico del suo immenso dolore. Il suo unico figlio Nick (Matt Dillon) da tempo si è trasferito a Londra ed è qui che vive con sua moglie Sarah (Emily Mortimer) e la loro bambina Tilda (Sophia Lane Nolte).

Giorno dopo giorno i sintomi legati all’Alzheimer diventano sempre più importanti, e non potendo più nascondere la sua malattia, Amadeus viene costretto da suo figlio a trasferirsi a casa sua, in modo da potergli stare vicino. L’uomo è tutt’altro felice di questa decisione, ma suo malgrado è costretto ad accettare.

La sua presenza in casa crea non pochi problemi, infatti la malattia lo porta ad avere atteggiamenti pericolosi o inadeguati, come fare pipì nel frigorifero o dare fuoco alla cucina dimenticando i fornelli accesi. Se Sarah inizia a mostrare i primi segni di insofferenza nei confronti del suocero, lo stesso non vale per la piccola Tilda, che rimane al fianco di suo nonno piena d’amore e pazienza, stringendo con lui un legame molto profondo.

Di fronte alla possibilità che Amadeus debba essere trasferito in una casa di riposo, Tilda gli propone un’idea suggestiva: visitare Venezia, città in cui l’uomo era stato anni prima con sua moglie e a cui è molto legato. Questo viaggio cambierà in modo radicale non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi cari, ripercorrendo i ricordi del passato ma rafforzando anche i legami del presente, dimostrando che l’amore è più forte di qualunque malattia.