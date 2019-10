Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan/ Su Iris il film con Clint Eastwood

Il film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan arricchisce la programmazione televisiva di Iris per la prima serata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1973 negli Stati Uniti d’America per la regia di Ted Post, il soggetto è stato scritto da John Milius il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Michael Cimino. Il montaggio è stato eseguito da Ferris Webster, le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin mentre nel cast sono presenti grandissimi interpreti come Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan, David Soul, Felton Perry e Robert Ulrich.

Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, la trama del film

Tra le strade di San Francisco nello stato della California il mondo del crimine nel corso degli anni ’70 sembra avere la meglio sulla legalità anche in ragione di un sistema giudiziario che molto spesso presenta delle falle sia per quanto concerne la non corretta applicazione delle leggi vigenti e sia per quanto concerne una certa corruzione persistente all’interno degli agenti di polizia. In uno dei distretti della città di San Francisco iniziano a lavorare quattro poliziotti motociclisti che vantano una certa competenza per quanto concerne la precisione nello sparare. Dopo aver dovuto subire molto spesso delle ingiustizie durante la loro carriera i quattro poliziotti decidono di contrastare in maniera personale ed efficace l’incapacità dell’attuale sistema giudiziario mettendosi al di sopra della legge ed in maniera tale da ottenere loro giustizia per le vittime. In particolare i quattro iniziano ad uccidere tutti i criminali che si sono resi protagonisti piccoli e grandi crimini e che soprattutto per una qualsiasi genere ragione hanno potuto farla franca. Le strade di San Fancisco vengono così insanguinate da veri e propri giustizieri per un caso molto complesso che viene dato in affidamento all’ispettore Callaghan. L’ispettore molto presto riuscirà a capire che dietro ai quattro giustizieri si celano agenti della polizia i quali cercano in ogni modo di far passare lo stesso ispettore dalla loro parte in maniera tale da inserire nella città una sorta di legge del taglione. Callaghan nonostante abbia più volte rimarcato la propria inadeguatezza rispetto al sistema giudiziario decide comunque di essere fedele al giuramento fatto tanti anni anni fa al suo ingresso in polizia per cui si batte contro i 4 pericolosi poliziotti arrivando ad uno scontro finale che gioco forza sarà risolto con le uccisioni. Una battaglia che purtroppo avrà come conseguenza anche la morte di alcuni agenti di polizia non corrotti che peraltro erano amici dello stesso ispettore Callaghan.

Il trailer di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan





