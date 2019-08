Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan/ Video, su Rete 4 il film con Clint Eastwood

Il film Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan andrà in onda nella prima serata di Rete 4 di oggi, venerdì 16 agosto 2019, dalle 21.25 in poi. La pellicola appartiene ai genere thriller, poliziesco e azione ed è diretta da ted Post, mentre la produzione è avvenuta nel ’73. Si tratta inoltre del sequel de Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, il film che ha dato vita alla saga incentrata sull’abile poliziotto interpretato da Clint Eastwood. Nel cast troviamo inoltre Hal Hobrook, David Soul, Mitchell Ryan, Robert Urich, Felton Perry, Tim Matheson, Tony Giorgio, Kip Neven, Christine White, Suzanne Somers, Richard Devon, Margaret Avery e Albert Popwell. Da notare che la colonna sonora è di Boris Claudio Schifrin, passato alla gloria non solo per la saga poliziesca ma anche per le musiche del film Mission: Impossible con Tom Cruise. Lo dimostrano le sei candidature agli Oscar ottenute grazie a titoli come La stangata II e Amityville Horror.

Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan, la trama del film

La trama di Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan segue le nuove avventure di Harry, che si ritroverà nel mirino di quattro agenti che decidono di imporre l’anarchia nelle strade. Il gruppo è infatti convinto che la Giustizia non possa essere realmente utile e visto che i criminali vengono spesso fatti uscire di prigione, hanno intenzione di rimediare a tutti gli errori della Legge. In seguito al grave ferimento di uno dei poliziotti, Harry riceverà la proposta di entrare a far parte delle loro fila: al suo rifiuto, gli agenti reagiranno con minacce e tentativi di farlo fuori. Rientrato a casa, Harry scopre infatti che hanno piazzato una bomba nella sua cassetta postale e anche se riuscirà a scollegare i fili giusti, dovrà guardarsi le spalle. Intanto, Smith cade nello stesso tranello e muore. Harry chiede quindi l’aiuto del capo, il Tenente Briggs, per denunciare l’accaduto. Non sa che in realtà è proprio il suo superiore il leader del gruppo di poliziotti. Ancora una volta Harry riuscirà a salvare la pelle, ma dovrà affrontare tutti i nemici prima di potersi considerare davvero salvo.

