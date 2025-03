Una boccata d’aria, film su Rai 2 con Aldo Baglio e Lucia Ocone

Venerdì 7 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, la commedia dal titolo Una boccata d’aria.

Si tratta di co-produzione italiana di Groenlandia e Rai Cinema del 2022 scritta e diretta da Alessio Lauria, al suo esordio sul grande schermo con un lungometraggio.

La colonna sonora è invece opera di Federico Bisozzi, compositore molto attivo per la televisione e autore delle musiche del film Mondocane.

Il protagonista è interpretato dall’attore e comico Aldo Baglio, diventato famoso negli anni ’90 insieme agli amici e colleghi Giacomo Poretti e Giovanni Storti, formando il celebre trio di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Al suo fianco Lucia Ocone, recentemente tornata sul grande schermo con Ari – Cassamortari di Claudio Amendola (2024), e Giovanni Calcagno, volto di numerose serie tv, tra cui Squadra Antimafia – Palermo oggi, Rex 8 e L’Ispettore Coliandro. Nel cast del film Una boccata d’aria anche Ludovica Martino, Davide Calgaro, Manuela Ventura, Tony Sperandeo e Marcello Mazzarella.

La trama del film Una boccata d’aria: una disputa sull’eredità fa riavvicinare due fratelli

Una boccata d’aria racconta la storia di un uomo di nome Salvo (Aldo Baglio) che da anni si è trasferito in Nord Italia e gestisce una pizzeria nel capoluogo lombardo.

Il protagonista deve affrontare quotidianamente numerose difficoltà economiche, fino a quando un giorno arriva una notizia tragicamente inaspettata: suo padre è morto.

Salvo è così costretto a ritornare in Sicilia, nel luogo in cui è nato, per affrontare tutta la burocrazia legata all’eredità. Con sua grande sorpresa, l’uomo scopre di avere ereditato metà della grande casa di campagna appartenuta ai suoi genitori ma, per poterla vendere ed entrare così in possesso dei soldi necessari per riuscire a migliorare la sua situazione economica, dovrà convincere suo fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a fare lo stesso con la sua metà.

Quest’ultimo, però, a differenza del fratello, è ancora radicato alla sua terra e non ha nessuna intenzione di rinunciare alla loro proprietà, continuando a vivere le tradizioni di un tempo.

I due si troveranno, così, uno di fronte all’altro, costretti ad affrontare molte vicende legate al passato e che sono rimaste in sospeso, in un ultimo tentativo di provare a superare le loro differenze e ritrovare il loro legame fraterno.