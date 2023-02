Una bugia di troppo/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Cliff Durtis

Una bugia di troppo, film di Italia 1 diretto da Brian Robbins

Una bugia di troppo è un film di genere commedia, drammatico e fantastico, del 2012 va in onda oggi, 1° febbraio, a partire dalle 23,20 su Italia 1. La regia è affidata a Brian Robbins mentre gli interpreti principali sono Eddie Murphy, Cliff Durtis, Kelly Washington, Clarke Duke e Jack McBrayer.

NANNY MCPHEE TATA MATILDA/ Su Italia 1 film con Emma Thompson, c'è anche Holly Gibbs

Il film Una bugia di troppo è stato distribuito nelle sale americane nel 2012, mentre in Italia è uscito solo in versione Dvd. La pellicola Una bugia di troppo non ha avuto un grande successo di pubblico e di critica e tra l’altro è stato nominato ai Razzie Award in ben tre categorie. Eddie Murphy è un attore comico, produttore, cabarettista e cantante considerato tra i migliori della sua generazione. Tra i film di maggior successo sono da annoverare: Una poltrona per due, un classico della tradizione natalizia, la trilogia di Beverly Hills Cop, Il principe cerca moglie, Il professore matto, Il dottor Dolittle. Ha ottenuto una candidatura al premio Oscar nel 2007 per il suo ruolo in Dreamgirls e quattro candidature ai Golden Globe. Ha ricevuto da poco il Golden Globe alla carriera.

Inno di battaglia/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Dan Duryea

Una bugia di troppo, la trama del film

Il film Una bugia di troppo ha come protagonista Jack McCall, un agente letterario dotato di tanta loquacità che pur di vendere i suoi prodotti e concludere un affare non disdegna l’uso delle bugie.

Un giorno incontra come cliente il dottor Sjnia, una specie di santone new age che pur stringendo un accordo con lui si rende conto di aver di fronte una persona non leale. Stranamente, durante la notte, nel giardino della villa dell’agente compare dal nulla un albero. Il dottor Sjnia gli spiega che si tratta di un albero particolare che si chiama Bodhi.

FERNANDA, IL FILM SU RAI 1/ Chi è la protagonista, Matilde Gioli

Ogni volta che Jack pronuncia o scrive una parola una foglia della pianta cade e quando tutte le foglie cadranno, l’albero perderà la vita e la stessa sorte è destinata a lui. L’unica maniera per scongiurare il pericolo è quella che Jack cerchi un nuovo modo per comunicare ed è costretto a scegliere con molta cura le parole da dire. Questa situazione mette in serio rischio la sua carriera e il suo matrimoni, in quanto la moglie è molto sconcertata circa lo strano comportamento del marito. Solo quando Jack pronuncerà di fronte alle ultime tre foglie rimaste, Io ti perdono, l’albero tornerà a splendere e lui si salverà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA