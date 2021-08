Una casa tutta nostra, Rai 1/ Un pomeriggio all’insegna dei film televisivi

Una casa tutta nostra va in onda nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, 14 agosto 2021, a partire dalle ore 16,45. La più nota nel cast è la protagonista, Katharina Schüttler nata nella bella città renana di Colonia, protagonista di alcuni film di nicchia come ‘Oh Boy – Un caffè a Berlino (Oh Boy)’, assieme a Tom Schilling, oppure ‘Heidi’ nel quale il nonno fu interpretato dal grande Bruno Ganz, film remake della celebre storia nella quale Katharina Schüttler ha interpretato il difficile ruolo della Signorina Rottermeier. Un’altra pellicola che merita la citazione è ‘Elser – 13 minuti che non cambiarono la storia’, la vera storia di Georg Elser e del suo attentato, fallito, nei confronti di Adolf Hitler.

Al fianco dell’attrice, Hans Löw, attore tedesco cresciuto nell’ambiente delle serie Tv teutoni, da ricordare in ‘Adelheid und ihre Mörder’, il cui titolo non venne tradotto nella proposta televisiva italiana, oppure tanti altri titoli, ancora in fase di traduzione italiana, già ben presenti nei palinsesti di mezzo mondo come regno Unito, Polonia, Francia, Spagna, sino ai paesi arabi.

Una casa tutta nostra, la trama del film

Leggiamo la trama di Una casa tutta nostra. Martin e Karla Seewald sono persone comuni con i problemi di tutti coloro che provengono da un’estrazione non agiata. Padre e madre di due splendidi figli, Mats e Finja, la coppia decide di cercare una casa più grande per questa famiglia oramai allargata nella quale i ragazzi, ora adolescenti, hanno esigenze di privacy diverse rispetto agli anni nei quali, in tenera età, non necessitavano di altro che di un lettino anche in stanza con mamma e papà. La coppia vive a Berlino e i prezzi dell’edilizia, sia per l’acquisto di una casa nuova sia usata, sono proibitivi: la città capitale è ora divenuta di moda internazionale, quindi i prezzi delle case sono saliti alle stelle, proibitivi per un piastrellista e una comune infermiera.

Ma la famiglia non si da per vinta e ricerca un’abitazione fuori città, trovandola in campagna, in un luogo dal punto di vista naturalistico bellissimo, ma con una casa potenzialmente altrettanto bella, ma con troppi lavori di ristrutturazione da compiere.

Ancora una volta il carattere di Martin e Karla viene alla luce e la coppia, aiutata moralmente e materialmente dai figli, inizia le ristrutturazioni sino al momento nel quale le loro forze economiche lo consentono. Di fronte allo scoraggiamento solamente un aiuto esterno potrebbe realizzare il sogno di questa bella famiglia e la Provvidenza, quando serve, è sempre alla finestra.

