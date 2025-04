Una commedia pericolosa, film diretto da Alessandro Pondi

Mercoledì 9 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film dal titolo Una commedia pericolosa. La commedia è una produzione italiana 01 Distribution del 2023 diretta e scritta dal regista Alessandro Pondi, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 2017 con la pellicola Chi m’ha visto.

Il protagonista è interpretato dall’attore, comico e showman Enrico Brignano, volto di numerose commedie di successo, come Un’estate ai Caraibi di Carlo Vanzina (2009), Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina (2011) e Da grandi di Fausto Brizzi (2023).

Al suo fianco l’attrice Gabriella Pession, che aveva già condiviso il set con Brignano in Ex – Amici come prima!. Nel cast del film Una commedia pericolosa anche Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro e Leandro Amato.

La trama del film Una commedia pericolosa: un appassionato di agenti segreti coinvolto in un vero giallo

Una commedia pericolosa segue la storia di un uomo di nome Maurilio Fattardi (Enrico Brignano) che lavora come guardia giurata nella celebre struttura de La Rinacescente e che ha sempre evitato qualunque tipo di legame sentimentale, preferendo rimanere da solo.

Nonostante il protagonista sia un uomo estremamente comune, che vive in un condominio come tanti altri, data la sua passione per l’agente segreto James Bond, si immagina come un personaggio di una storia gialla e non perde occasione per notare anche i più piccoli dettagli, aiutato dal suo animo naturalmente pignolo e scrupoloso.

L’uomo trascorre il suo tempo spiando nelle case dei vicini dalla sua finestra che dà sul cortile della palazzina, fino a quando non compare una nuova ed affascinante inquilina, la giovane e bella Rita (Gabriella Pession).

La donna lavora come hostess ed ha sempre un’espressione molto triste, fino a quando il protagonista non nota una violenta discussione tra la vicina e un uomo. Preoccupato accorre in suo aiuto, ma quando apre la porta dell’appartamento trova Rita a terra, come morta.

Maurilio si mette subito in contatto con la centrale di polizia ma, quando gli agenti arrivano sul posto, la donna in realtà appare in ottima salute ed è stupita della loro visita. Questo sarà solo l’inizio di una serie di divertenti avventure che vedranno coinvolto il buon Maurilio.