Una corona per Natale/ Su Rai 2 il film con Danica McKellar (oggi, 28 dicembre)

Una corona per Natale (Crown for Christmas) andrà in onda su Rai 2 alle ore 15.30 di oggi, lunedì 28 dicembre. Si tratta di una commedia sentimentale del 2015, diretta da Alex Zamm, regista e sceneggiatore americano. Ha diretto diversi film, quali My Date with the President’s Daughter, Tooth Fairy 2, The Pooch And The Pauper e Dr. Dolittle: Million Dollar Mutts, solo per citarne alcuni. La sceneggiatura di Una corona per Natale è curata da Neal H. Dobrofsky e Tippi Dobrofsky, la fotografia da Viorel Sergovici e le musiche da Chris Hajian.

Una corona per Natale, la trama del film

Una corona per Natale ha per protagonista Allie Evans (Danica McKellar), una cameriera di un lussuoso hotel di New York che viene licenziata a ridosso delle feste natalizie. Ben presto viene però assunta da Fergus (Pavel Douglas), il maggiordomo di un cliente dell’albergo, come governante della terribile principessa Theodora (Ellie Botterill), figlia del re Maximillian (Rupert Penry-Jones) del Winshire.

La bambina, da quando è rimasta orfana di madre, è una peste, che ha fatto fuggire molte babysitter. Allie accetta poiché ha bisogno di soldi per pagare gli studi del fratello Aaron (Rollo Skinner). Nonostante il pessimo carattere della piccola, Allie cerca di allacciare un rapporto e scopre che il re sta per risposarsi con la contessa Celia. Theodora non è d’accordo alle nozze e ha un’altra idea per il padre. A chi starà pensando?



