“Una dieta ‘a base’ di Vitamina D per contrastare l’AMD”/ Dai broccoli alle uova, i cibi che aiutano

La degenerazione maculare senile, nota come AMD, è una patologia cronica che colpisce l’area centrale della retina, provocando una visione distorta e offuscata. E’ legata soprattutto all’età, mentre indipendente dagli anni è la retinopatia diabetica, una complicanza del diabete che causa un danno ai vasi sanguigni della rete, determinando una graduale perdita visiva. Il Corriere della Sera si è soffermato nelle scorse ore nel cercare di capire se una dieta e uno stile di vita sano, vadano ad influire su queste malattie dell’apparato visivo e la risposta è stata affermativa.

A riguardo viene segnalato che alcuni fattori di rischio dell’Amd possono dipendere da scelte e abitudini, a cominciare appunto da un’alimentazione equilibrata con pesce, cereali, frutta e verdura, che garantiscono il giusto apporto di nutrienti utili per la salute degli occhi, leggasi ad esempio le vitamine, i carotenoidi, gli acidi grassi Omega-3, che si trovano in elevate concentrazioni proprio nella retina e nel cristallino, e che devono essere introdotti nell’organismo con il cibo.

DIETA CON LA VITAMINA D PER LA SALUTE DELL’OCCHIO: I CIBI CONSIGLIATI

A riguardo aiutano verdure a foglia verde, broccoli, piselli e uova, che contengono luteina e zeaxantina, sostanze che hanno un’azione antiossidante e proteggono la retina dai danni causati dal sole. In tal senso possono aiutare anche gli integratori, a cominciare dalla Vitamina D, che è strettamente legata alla salute dei nostri occhi e che è presente solo in minima parte nei cibi.

Secondo uno studio del 2017 pubblicato su “Investigative ophthalmology & visual science” la vitamina D, grazie alla sua proprietà antinfiammatoria, riduce il rischio di sviluppare la suddetta AMD, di contro, bassi livelli della stessa vitamina sono associati all’aumento di gravità della retinopatia diabetica. E la dieta mediterranea invece? Può aiutare a migliorare la salute dell’occhio? La dieta mediterranea continua ad essere la più gettonata da nutrizionisti e medici, e uno studio recente ha provato ad indagare se vi siano appunto dei benefici per quanto riguarda gli occhi e l’apparato visivo.

DIETA CON LA VITAMINA D PER LA SALUTE DELL’OCCHIO: E QUELLA MEDITERRANEA?

Tipicamente caratterizzata da verdura, legumi, cereali, frutta secca, e un consumo più parsimonioso di carni e latticini, con un’assunzione moderata di alcol, secondo quanto si legge su uno studio pubblicato su ScienceDirect, l’obiettivo dello studio era scoprire eventuali effetti benefici sulla DED, acronimo di dry eye disease, che è una condizione caratterizzata da un’infiammazione della superficie oculare degli occhi. Lo studio giunge dai Paesi Bassi dove un gruppo di ricercatori ha analizzato i dati relativi alla dieta e ai livelli di proteina C Reattiva.

L’analisi ha riguardato ben 167.729 individui, come si legge sul sito della Onlus Iapb, e i partecipanti sono stati di prevalenza europea, reclutati fra il 2006 e il 2013 attraverso medici di base o auto iscrizione. Lo studio ha in seguito ottenuto l’approvazione dal comitato etico medico dell’University Medical Center di Groningen “ed è stato condotto in conformità con la Dichiarazione di Helsinki”, precisa ancora l’associazione benefica. La ricerca ha però concluso che sebbene la dieta mediterranea abbia molteplici vantaggi, non esistono correlazioni dirette nella protezione contro la DED, come invece era stato ipotizzato.

