Una doppia verità/ Su Rai 3 il film con Keanu Reeves e Renee Zellweger

Una doppia verità, film di Rai 3 diretto da Courtney Hunt

Una doppia verità va in onda su Rai 3 a partire dalle 21,20 oggi, 12 giugno. Si tratta di una pellicola prodotta in America nel 2016 dal particolare impatto emotivo, visto l’argomento trattato, il cui regista è Courtney Hunt.

Gli interpreti principali sono: Keanu Reeves, Renée Zeelweger, Gabriel Basso, Jim Belushi e Gugu Mbatha-Raw. Le musiche sono state curate da Evgueni Galperine e Sacha Galperine mentre interessante è il montaggio curato da Kate Williams.

Una doppia verità, la trama del film: il cadavere di un uomo

La vicenda di Una doppia verità ha inizio quando viene ritrovato il cadavere di un uomo nella sua abitazione e dell’omicidio viene accusato il figlio perché viene sorpreso dalla polizia con un coltello impregnato di sangue proprio vicino al corpo esanime dell’uomo. Della difesa del giovane se ne occupa l’avvocato Richard Ramsey, il quale ha il difficile compito di riuscire ad ottenere la fiducia del ragazzo e tentare di scagionarlo dalle pesanti accuse.

Purtroppo, il ruolo del legale si prospetta sin da subito complicato e per riuscire a depistare la giuria è costretto a creare versioni dell’accaduto molto fantasiose, in quanto, il ragazzo di nome Mike, dopo aver in parte ammesso la sua colpevolezza si è chiuso nel suo silenzio. Tutti i testimoni e gli agenti di polizia durante le loro deposizioni al processo non fanno altro che avvalorare la teoria iniziale e cioè quella che il ragazzo, spinto da rabbia e odio a causa delle vessazioni da parte del padre, abbia compiuto il delitto.

La nuova collega e collaboratrice dell’avvocato Ramsey, intanto, non approva la linea difensiva ed è reticente circa l’operato del suo collega. Anche la vedova, la signora Loretta è misteriosa e poco affidabile e questo non fa che rendere ancora più complicato il percorso processuale. Ma dopo una serie di colpi di scena, finalmente vengono fuori tutti gli scheletri custoditi gelosamente dalla famiglia e tutta la vicenda ha un risvolto imprevedibile. Il ragazzo viene giudicato innocente, in quanto la giuria comprende che l’omicidio è avvenuto per legittima difesa, il ragazzo voleva salvare la madre vittima delle violenze del padre.

