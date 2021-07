Una doppia verità/ Su Rai 3 il film con Keanu Reeves (oggi, 23 luglio)

Una doppia verità va in onda su Rai 3 oggi, 23 luglio 2021, a partire dalle 21,20. Si tratta di un thriller drammatico diretto dal regista Courtney Hunt. Hunt è un cineasta davvero poco prolifico: assieme a questa pellicola ha diretto solamente l’ottimo ‘Frozen River – Fiume di ghiaccio’, un film che ha girato, nel 2008, diversi circuiti indipendenti con un cast di talentuosi outsider dell’epoca come Misty Upham e Melissa Leo. Nonostante i soli due film diretti, Courtney Hunt ha fatto “girare” bene un cast di assoluto valore nel quale incontriamo Keanu Reeves nel ruolo di Richard Ramsay e Renée Zellweger in quello di Loretta Lassiter. Compare anche in alcune scene James Belushi, un outsider dorato che impreziosisce il film nel suo assoluto.

La Capanna di zio Tom/ Su Rete 4 il film di Géza von Radványi (oggi, 23 luglio)

Una doppia verità, la trama del film

Leggiamo la trama di Una doppia verità. Il ricco avvocato Boone Lassiter è stato trovato assassinato e il maggior indiziato è il figlio, un ragazzo diciassettenne dal nome di Mike Lassiter. Siamo quasi al processo e Richard Ramsay è il difensore di Mike, un processo difficile perché le apparenze dimostrano che probabilmente il ragazzo potrebbe essere assolutamente colpevole di patricidio. Tra l’altro Ramasy era personalmente amico del collega ucciso, quindi sente particolarmente pesante e gravosa una difesa che deve tentare ad ogni costo la dimostrazione dell’innocenza assoluta del ragazzo inquisito. Il processo inizia con la testimonianza di un attendente di volo che conferma che, durante un viaggio aereo a Standford, la coppia padre e figlio palesava diverse tensioni tra loro, con dispute verbali anche accese. Inoltre i vicini di casa di Boone Lassiter confermano che, se all’inizio, quando Mike era bambino, tra i due l’amore era totale, con grandi giochi complici e una relazione brillante, con il passare del tempo questa situazione iniziò a degenerare durante l’adolescenza del ragazzo. Sempre più difficile. Le prove non sono chiare nè da una parte nè dall’altra, ma il processo assume connotati nei quali alcune rivelazioni cambieranno repentinamente le sorti sia per l’accusa sia per la difesa in un crescendo di ricordi e tensioni sino all’epilogo, ovviamente la sentenza.

LEGGI ANCHE:

Inga Lindstrom: Eredità contesa/ Su Canale 5 il film di Marco Serafini (23 luglio)INNAMORATO PAZZO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano che sbancò i botteghini

© RIPRODUZIONE RISERVATA