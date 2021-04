Una dose di vaccino dimezza trasmissione Covid/ Studio: “Protezione dopo 2 settimane”

Una sola dose di vaccino anti-Covid può dimezzare la trasmissione del Coronavirus? La risposta è “sì”, almeno in base a quanto scoperto nell’ambito di uno studio condotto dal Public Health England. Una novità importante, poiché offre un’ulteriore speranza in riferimento alla possibilità che la pandemia rimanga sotto controllo, visto e considerato che le persone vaccinate presenterebbero molte meno probabilità di trasmettere il virus agli altri.

Il lavoro di ricerca, i cui esiti hanno trovato spazio sulle colonne del quotidiano “The Guardian”, riferisce che le persone a cui è stata somministrata una singola dose dei vaccini Pfizer/BioNTech o AstraZeneca e che si sono infettate almeno tre settimane dopo “avevano tra il 38% e il 49% in meno di probabilità di trasmettere il virus alle persone che vivono in casa insieme a loro, rispetto a coloro che non erano vaccinati. La protezione è emersa con chiarezza a partire da circa 14 giorni di distanza dalla vaccinazione, con livelli simili, indipendentemente dall’età della persona”. Del resto, altri studi hanno già dimostrato che entrambi i vaccini sono altamente efficaci a evitare le infezioni gravi e i ricoveri in ospedale.

UNA DOSE DI VACCINO ARGINA IL VIRUS?

Prende quindi quota, in base a questi risultati, la possibilità che una sola dose di vaccino anti-Covid possa essere ritenuta sufficiente per frenare la pandemia. Toccherà agli esperti valutare nel dettaglio se due dosi di vaccino possono ridurre ancora di più la trasmissione del Coronavirus. Il segretario alla Salute del Governo britannico, Matt Hancock, ha dichiarato al “The Guardian”: “Questa è una notizia formidabile. Sapevamo già che i vaccini salvano la vita e questo studio dimostra anche che riducono la trasmissione di questo virus mortale. Un esito che rafforza ulteriormente la convinzione secondo la quale i vaccini rappresentino l’arma più efficace per uscire da questa pandemia, perché proteggono e possono impedire all’essere umano di infettare in maniera inconsapevole qualcuno all’interno della sua famiglia”. In particolare, una sola dose dei vaccini Pfizer/BioNTech o AstraZeneca ha ridotto i casi di Coronavirus di quasi due terzi ed è stata efficace al 74% contro l’infezione sintomatica, secondo i dati registrati Oltremanica.

