Una famiglia perfetta, Rete4/ Trama e cast film di oggi, 13 dicembre, con Castellitto

Una famiglia perfetta cast del film in onda oggi, 13 dicembre, su Rete 4 con Sergio Castellitto protagonista

‘Una famiglia perfetta’ sarà il film in onda in prima serata su Rete4 alle ore 21.25 di domenica 13 dicembre 2020. Pellicola italiana diretta da Paolo Genovese, vede tra i suoi protagonisti Sergio Castellitto nel ruolo di Leone, Paolo Calabresi nella parte di Manolo, Ilaria Occhini nel ruolo di Rosa, Sergio Fiorentini nella parte dell’Uomo del cimitero. Quindi Eugenia Costantini è Luna, Eugenio Franceschini ha il ruolo di Pietro, Carolina Crescentini ha la parte di Sole, Francesca Neri è Alicia, Marco Giallini ha il ruolo di Fortunato, Maurizio Mattioli ha la parte di Zaniboni mentre Claudia Gerini interpreta Carmen.

Una famiglia perfetta trama del film

La storia di ‘Una famiglia perfetta‘ vede un ricco e potente uomo d’affari, Leone, trovarsi a soffrire particolarmente la solitudine nel periodo di Natale. A Leone viene dunque l’idea di ingaggiare un gruppo di attori in grado di interpretare al suo cospetto ‘La famiglia perfetta’, ovvero la famiglia che ognuno avrebbe sempre desiderato di avere al proprio fianco. Viene dunque ingaggiato un gruppo di attori che si cala nei panni della finta famiglia di Leone, ma le cose si complicano molto rapidamente. Infatti la storia segue sia il piano del copione scelto da Leone, per passare le sue feste con i suoi finti parenti che devono subito seguire le sue indicazioni e le battute scritte per l’occasione, ma anche il piano reale. Ovvero quello delle persone e degli attori che vivono sia il ruolo di finti parenti di Leone sia quello della loro vita reale. I due piani si intersecheranno molto rapidamente, arrivando a generare una gran confusione e una serie di situazioni comiche, ma mettendo anche Leone di fronte alla realtà della solitudine che si è scelto coscentmente, facendogli rimettere in discussione tutta la sua vita e comprendere cosa davvero deve rappresentare la priorità nella sua esistenza, dando meno importanza ai soldi e agli affare e più ai rapporti umani.



