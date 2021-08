Una famiglia senza freni, Rai 3/ Una commedia davvero esilarante

Una famiglia senza freni, commedia esilerante diretta da Nicolas Benamou

Una famiglia senza freni vain onda su Rai 3 oggi, mercoledì 18 agosto 2021, a partire dalle ore 21.20. La regia di questa commedia esilarante è affidata a Nicolas Benamou. Il film è prodotto da La Petite Reine, Chic Films. Nel cast troviamo José Garcia, tra i lavori più interessanti dove l’hanno visto protagonista ricordiamo – Asterix alle olimpiadi – distribuito dalla Warnes Bros nel 2018 e – Grandi bugie tra amici -. La parte femminile è affidata a Caroline Vigneaux, il suo interesse nella recitazione risale al 2009 quando frequenta un corso di umorista, in realtà nasce come avvocato con esperienze lavorative importanti e gratificanti. Nel 2011 inizia la sua prima tournée teatrale e da quel momento solo successi.

Una famiglia senza freni, la trama del film

Protagonista della storia di Una famiglia senza freni è una classica famiglia francese che dopo un anno di lavoro, vuole riposarsi e per evitare gli ingorghi decide di partire per una vacanza al mare alle prime luci dell’alba. Muniti di un’auto nuova di zecca, cercano di rendere piacevole il percorso.

Con l’arrivo del genitore paterno, cominciano i guai. L’uomo capace di creare caos nella vita del figlio, cercherà in tutti i modi di rendere piacevole il viaggio, ma riuscirà a mettere fuori uso tutto quello che tocca. E quando si renderà conto che il cruise control non funziona, la situazione degenera.

Chiusi in macchina che viaggia a 130 Km orari e c’è possibilità di frenare la corsa per il guasto del cruise control, sarà costretto dopo tanti anni di silenzio a chiarire situazioni scomode che si sono venute a creare con il figlio, riscoprendo che in verità dietro alle dispute c’è un forte legame che li tiene uniti. A mandare in crisi Tom non sarà solo il padre, ma anche la moglie costringendo il marito ad ascoltarla e ad affrontare una realtà che fino a quel momento per lui era sconosciuta.

