Una famiglia senza freni/ Su Rai 3 il film francese con José Garcia

Una famiglia senza freni, il film diretto da Nicolas Benamou

Per trascorrere un bel pomeriggio in famiglia Rai 3 propone la visione del film “Una famiglia senza freni”, diretto dal regista francese Nicolas Benamou. Si tratta di una storia molto divertente che rende alla perfezione l’umorismo francese. Fanno parte del cast José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier, Charlotte Gabris e Josephine Callies.

Il bravo attore francese José Garcia ha debuttato al cinema nel 1995, cimentandosi in ruoli secondari. Due anni dopo è il protagonista del film “La verità sull’amore” grazie al quale ottiene un largo consenso di pubblico. Negli anni a seguire l’attore lascia da parte il genere commedia per il thriller e nel 2007 diventa il commissario “Adamsberg” ovvero il personaggio principale del film “Pars vite et reviens tard” che trae ispirazione da un’idea di Fred Vargas, nota scrittrice di romanzi gialli.

Una famiglia senza freni, la tram del film

Ecco la trama del film “Una famiglia senza freni“. Tom Cox è un chirurgo plastico felicemente sposato con Julia e ha due figli, Noé e Lison. Arriva l’estate e Tom, desideroso di concedersi un po’ di riposo, organizza una bella vacanza in una località marina. Per evitare lunghe code di traffico, il capo famiglia decide per una partenza di prima mattina. Inaspettatamente Tom viene a sapere che il suo anziano padre ha deciso di unirsi a loro. Julia non prende bene la notizia. Caricati tutti i bagagli in macchina, una magnifica Danjoon Medusa, la famiglia parte.

La presenza del nonno paterno non è rassicurante, pur impegnandosi a portare divertimento, nonno Ben non fa che combinare guai. Il viaggio si tramuta in un’occasione per chiarire le tante incomprensioni tra Ben e suo figlio, anche Julia ne approfitta per farsi ascoltare dal marito ed esporre una serie di problemi familiari sconosciuti a Tom. Come se non bastasse, in una sosta alla stazione di servizio Ben offre un passaggio ad un ragazzo dalla folta capigliatura blu e tenta di non farlo scoprire al resto dei passeggeri. Il peggio purtroppo deve ancora arrivare: a causa di un guasto del dispositivo elettronico che regola la velocità della vettura, Tom si accorge di non poter più controllare la macchina e si rende conto della difficoltà di rallentare. La monovolume sfreccia sull’autostrada a grande velocità ma la polizia cerca di intervenire per evitare un disastro. Tom Cox riuscirà a salvare la sua famiglia?











