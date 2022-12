Una famiglia sotto l’albero/ Su Rai 2 il film con Aimee Teegarden

Una famiglia sotto l’albero, film di Rai 2 diretto da Jason Bourque

Una famiglia sotto l’albero va in onda oggi, lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un film sentimentale a tema natalizio prodotto in Canada nel 2021 e diretto da Jason Bourque. Alla realizzazione hanno partecipato attori come Aimee Teegarden, James Tupper, Ava Telek e Georgia Orchard.

Il film Una famiglia sotto l’albero nasce per la riproduzione prettamente televisiva, basato su una storia di fantasia a cura dello stesso regista, J. Bourque. Le riprese hanno avuto luogo interamente presso diverse località del Canada, salvo piccole scene utilizzando il classico metodo green screen. La prossima messa in onda sarà inoltre una prima tv italiana dopo la distribuzione in patria del 2021.

Una famiglia sotto l’albero, la trama del film

La protagonista della storia di Una famiglia sotto l’albero è una simpatica ragazza di nome Vanessa alle prese con un desiderio molto particolare. Da anni guardando i suoi coetanei e conoscenti aveva sempre invidiato la bellezza di festeggiare le festività natalizie in compagnia di un’intera famiglia. Lei infatti non aveva mai avuto tale occasione, vivendo il periodo con una cupa tristezza.

Stufa di non poter condividere un momento così felice con persone di famiglia, decide di mettersi alla ricerca di parenti lontani e sconosciuti. Per farlo, consulta direttamente l’albero genealogico e mette le mani su una scoperta davvero sensazionale.

Da quanto scritto sul documento, sembrava che il suo reale padre, di nome Richard, fosse ancora in vita. Quest’ultimo, appena contattato dalla presunta figlia non esita un secondo ad invitarla in casa propria per festeggiare il Natale in armonia. Altrettanto eccitata dall’idea anche Vanessa accetta senza esitazione e viene guidata nel corso del viaggio da un amico di famiglia di nome Kris.

Il ragazzo cerca infatti di illustrarle tutti i dettagli sulla famiglia, sia del padre che della moglie, compresi i 3 figli della coppia. Proprio quando tutto sembrava pronto e con la felicità che sembrava uscire da ogni poro della ragazza, una notizia sconcertante rischia di rovinare tutto. Proprio il laboratorio presso il quale la protagonista aveva effettuato il test si metterà in contatto con lei, per una rivelazione che cambierà ogni certezza.

