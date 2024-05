UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD, CANALE 5/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Infinity

Una famiglia vincente – King Richard, le curiosità del film in onda su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity

Andiamo a vedere le curiosità del biopic Una famiglia vincente – King Richard, in onda oggi, mercoledì 8 maggio, su Canale 5 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity. Il film ha riscosso un grandissimo successo, ottenendo una grande quantità di nomination e premi, tra cui vale senz’altro la pena ricordare: sei candidature e un Premio Oscar (assegnato a Will Smith come miglior attore), quattro candidature e un premio ai Golden Globes(miglior attore in un film drammatico a Will Smith), quattrocandidature e un premio ai BAFTA, sette candidature ai Satellite Awards, sei candidature e un premio ai Critics Choice Award, due candidature e un premio ai SAG Awards, una candidatura per la miglior sceneggiatura originale ai Writers Guild Awards. Inoltre, questabiografia venne inserita nel 2021 dall’American Film Institute tra i migliori dieci film dell’anno. Da non dimenticare è, poi, il grandissimo impegno delle due attrici Saniyya Sidney e Demi Singleton – interpreti di Venus e Serena – che per l’occasione hanno dovuto seguire un rigoroso programma di allenamento, in maniera tale da rendere convincenti e realistiche le partite di tennis anche senzal’utilizzo di controfigure. Insomma, si tratta di un film sullo sport che tuttavia ha al centro non solo il tennis, ma anche la forza dei sogni e dell’impegno sia all’interno della trama che da parte degli attori e attrici stessi.

Una famiglia vincente – King Richard, diretto da Reinaldo Marcus Green

Stasera verrà trasmesso il film Una famiglia vincente – King Richard. La pellicola – biografica e drammatico al contempo – racconta la storia di Richard Williams, interpretato dal grandissimo Will Smith, padre e allenatore delle celebri sorelle tenniste Venus e Serena Williams. La presenza di Smith è centrale nel film, non solo in qualità di attore ma anche come produttore, in grado di affiancare e guidare con la sua esperienza le giovanissimi attrici protagoniste: Saniyya Sidney e Demi Singleton.

Per quanto riguarda regia e sceneggiatura, sono stati curati rispettivamente da Reinaldo Marcus Green e Zach Baylin. Green, quest’anno, è uscito nelle sale con un altro biopic, quello sulla grande star della musica, intitolato Bob Marley – One Love.

Questo film Una famiglia vincente – King Richard uscì nelle sale cinematografiche nel 2021, distribuito dalle case di produzione Star Thrower Entertainment, Warner Bros e Westbrook Studios. Un aspetto degno di nota è, inoltre, la colonna sonora che è stata curata dal compositore, musicista e produttore discografico Kris Bowers, già noto per il suo lavoro su serie e film di successo, come Bridgerton, Dear White People e When They See Us. Infine, per quanto riguarda le musiche del film Una famiglia vincente – King Richard, ricordiamo anche Beyoncé, che ha inciso la canzone Be Alive per i titoli di coda.

La trama del film Una famiglia vincente – King Richard: la difficile ascesa di due campionesse e il ruolo fondamentale del papà

In Una famiglia vincente – King Richard, le vicende iniziano dai progetti del padre delle due future campionesse, Richard Williams, che scrive un piano per il successo delle sorelle, coinvolgendo anche la moglie Brandy nell’allenamento quotidiano delle ragazze. Questo progetto si concretizza nel momento in cui Richard porta le ragazze a incontrare il famoso allenatore di tennis Paul Cohen, che rimane impressionato dalle loro abilità, ma rifiuta di allenarle entrambe gratuitamente.

Così, Cohen sceglierà Venus, mentre Serena continuerà ad essere allenata dalla madre Brandy. Nonostante le difficoltà economiche e il persistente razzismo, le ragazze riescono ad emergere come talenti straordinari nei tornei giovanili. Tuttavia, Richard teme che le ragazze possano essere sfruttate dagli agenti sportivi e che l’ambiente agonistico possa essere eccessivamente dannoso per loro, motivo per cui decide di ritirarle dal circuito sportivo giovanile, licenziando anche Cohen.

Ma un nuovo capitolo si aprirà quando la famiglia incontra Rick Macci, che accetterà di allenare sia Venus che Serena nel suo campus, pur in disaccordo con la decisione di Richard che le ragazze non giochino nelle competizioni giovanili, ma vivano una vita normale. Quando Venus esprimerà il suo desiderio di diventare professionista, Richard accetterà con riluttanza. Un importante step in questa direzione sarà, poi, la firma di un contratto con Reebok da parte di Venus, cosa che segna l’inizio di una carriera straordinaria nel mondo del tennis professionistico. Serena seguirà le orme della sorella poco dopo, divenendo anche lei una delle più grandi campionesse di tennis di tutti i tempi.

