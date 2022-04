UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD/ Will Smith brilla nel biopic su Mr. Williams

Un film sorprendente, una storia raccontata con tatto e con grande profondità. Parliamo di Una famiglia vincente – King Richard, diretto da Reinaldo Marcus Green e basato sulla vita di Richard Williams, padre delle celebri tenniste Venus e Serena Williams. Oltre al protagonista Will Smith, nel cast Saniyaa Sidney, Demi Singleton, Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate. L’opera è disponibile in DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray.

SINOSSI UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Una famiglia vincente – King Richard non è un film sul tennis. E’ un film che celebra una figura paterna, un uomo convinto delle proprie idee, pronto a tutto per le sue due bambine. Si parla poco, pochissimo di sport. La sceneggiatura firmata da Zach Baylin accende i riflettori sulla voglia di vincere, sulla volontà e sull’umiltà.

Una famiglia vincente – King Richard non evita i tratti più spigolosi della personalità di mr Williams, prendendo le distanze dalla possibile propaganda o da una terribile agiografia. C’è grande qualità nei dialoghi e, soprattutto, nei monologhi. L’unico difetto potrebbe essere la durata, 140 minuti, decisamente eccessivi considerata la carne al fuoco.

Impossibile non concludere con un plauso alla recitazione di Will Smith, premiato giustamente con l’Oscar: una grande prova che gli ha permesso di confermare le sue qualità interpretative anche a livello drammatico e senza quella patina fascinosa che spesso lo fa apprezzare.

Una famiglia vincente – King Richard è disponibile in DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray con Warner Bros. Entertainment

