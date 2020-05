Una festa esagerata/ Video, su Canale 5 il film di e con Vincenzo Salemme

Pubblicità

Una festa esagerata va in onda oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 21:25 su Canale 5. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2018 dalla casa cinematografica Medusa Film la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia è stata curata da Vincenzo Salemme il quale oltre ad essere il principale protagonista del film ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Enrico Vanzina e Antonio Guerriero. Il montaggio del film è stato realizzato da Luca Montanari, le musiche sono di Nicola Piovani e la fotografia è stata curata da Stefano Salemme. Nel cast sono anche presenti Massimiliano Gallo, Tosca D’aquino, Iaia Forte, Nando Paone, Francesco Paolantoni e Giovanni Cacciopo.

Pubblicità

Una festa esagerata, la trama del film

In Una festa esagerata ci troviamo nella città di Napoli dove una famiglia composta dal capofamiglia Gennaro dalla moglie Teresa e dalla figlia Mirea, sta iniziando i preparativi per la festa di diciotto anni di quest’ultima. Seguendo un po’ quelle che sono tradizioni e la moda del momento la festa rappresenta per una per la famiglia un importante è motivo di rivalsa nei confronti di amici e conoscenti in maniera tale da far capire a tutti l’enorme potenziale economico e soprattutto le qualità sociali di cui dispongono. Per questo motivo la moglie Teresa decide di occuparsi di ogni minimo aspetto dell’organizzazione la festa in maniera tale che possa essere perfetta e soprattutto le possa consentire di essere accettata nella società che conta.

Pubblicità

Anche il padre Gennaro sembra voler assecondare gli obiettivi della moglie in particolar modo spend enormi capitali affinché tutto questo possa essere realizzato. Tutti gli aspetti della festa verranno curati con estrema attenzione come ad esempio il cibo da offrire ai propri ospiti e soprattutto le varie forme di intrattenimento senza dimenticare gli addobbi floreali e tanto altro ancora. Insomma una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a realizzare una festa esagerata che possa avere grande successo e possa anche aiutare la figlia ad essere accettata dai propri amici e magari conoscere un ragazzo in grado di renderla felice. Come spesso però accade in questo genere di situazioni nel momento più bello o sia nel giorno della festa c’è una grave lutto in famiglia che sembra mettere tutto in discussione. A questo punto la famiglia pur di non perdere quest’occasione soprattutto di gettare all’aria tantissimi soldi spesi cerca un divertente escamotage che possa consentire di festeggiare ugualmente nonostante il grave lutto.

Video, il trailer di Una festa esagerata



© RIPRODUZIONE RISERVATA