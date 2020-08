Una figlia in vendita/ Su Rete 4 il film con Emily Rose (oggi, 1 agosto 2020)

Una figlia in vendita va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola distribuita direttamente sul circuito televisivo che è stata prodotta è girata in Canada nel 2017 con titolo originale Daughter for sale. La regia di questo film è stata affidata a Farhad Mann mentre nel cast sono presenti diversi volti noti del mondo della recitazione Canavese e Nordamericana tra cui Emily Rose, Emily Tennant, Samuel Patrick Chu, Antonio Cupo, Linda Darlow, Kylee Dawson e Marci T. House.

Una figlia in vendita, la trama del film

Ecco la trama di Una figlia in vendita. Una donna di nome Annalisa ha dovuto affrontare nel corso della propria vita numerose problematiche soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dopo essersi legata ad un uomo che lei erroneamente credeva quello perfetto per poter costruire una famiglia felice, ha dovuto prendere atto di una certa incompatibilità e per questo ha cresciuto da sola la sua figlia Carly ormai diventata una adolescente. Ha saputo anche farsi valere in ambito professionale ed in particolar modo dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza ha migliorato le proprie competenze ed è stata nominata giudice. Un ruolo di grande responsabilità che richiede inoltre tantissimo tempo da dedicare ogni giorno.

Questo non permette ad Annalisa di essere presente in tutte le varie vicende della quotidianità ed in particolar modo non riesce a seguire in maniera impeccabile la sua figlia che è alle prese con un periodo molto problematico come del resto lo è per tutti gli adolescenti.

Con il passare delle settimane per una serie di incomprensioni, il rapporto tra mamma e figlia diventa sempre più complicato. Le due trovano sempre motivo per poter litigare e soprattutto ci sono frizioni che non permettono di essere anche delle ottime amiche. Un giorno Annalisa ha deciso di organizzare in casa una festa per un’occasione speciale e vuole avere tutto il supporto della figlia che tuttavia sembra essere scomparsa nel nulla. La donna crede in un nuovo colpo di testa da parte della figlia pensando che sia andata con le sue amiche oppure con un ragazzo.

Tuttavia non vedendola rincasare e soprattutto notando come il suo cellulare sia spento inizia a preoccuparsi per poi dare l’allerta e denunciando la sua scomparsa alle forze di polizia. Purtroppo la vicenda sarà molto delicata in quanto in ragione della frequentazione di alcune pericolose compagnie e di un locale notturno, la giovane adolescente è stata rapita ed è finita in un traffico di schiave sessuali. Insomma le difficoltà tra mamma e figlia hanno creato le premesse per un problema ben più grave e drammatico che deve essere affrontato con grande decisione e con la massima forza.



