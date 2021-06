Una folle passione/ Video, su Canale 5 il film di Susanne Bier (oggi, 11 giugno)

Una folle passione, film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Una folle passione va in onda in prima tv su Canale 5 oggi, 11 giugno, in prima serata ovvero alle 21.45. Si tratta di un film di genere drammatico-sentimentale uscito al cinema il 30 ottobre del 2014. La regia è di Susanne Bier. Gli attori protagonisti del cast sono Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, i due attori hanno lavorato insieme nel film American Hustle – L’apparenza inganna. La Lawrence è un vero talento, è infatti la seconda attrice più giovane ad aver vinto un Oscar come migliore attrice e la prima a ricevere ben quattro candidature a 25 anni. Anche Cooper è un volto noto del cinema, diventato famoso con la saga Una notte da leoni, si è poi cimentato in diversi generi cinematografici e nel 2018 nella regia con A star is Born. La pellicola è ispirata al romanzo Serena dello scrittore Ron Rash.

Un aneddoto speciale riguarda la fase di produzione del film infatti inizialmente si era pensato a Darren Aronofsky per la regia e all’attrice protagonista Angelina Jolie; in un secondo momento però si è pensato alla regista e sceneggiatrice danese Susanne Bier, che tra gli innumerevoli successi annota un premio Oscar. Tutte le scene del film sono state girate in Europa, in particolare nella Repubblica Ceca e sono durate dalla fine di marzo a maggio del 2012.

Una folle passione, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Una folle passione. La storia è ambientata negli anni Venti, durante la Grade Depressione, in North Carolina. I due protagonisti, George e Serena, sono neo sposi, follemente innamorati e insieme dirigono l’azienda di legname di famiglia. L’amor punisce i Pemberton, ma anche il mistero, così quando Serena viene a conoscenza di un oscuro passato della vita di George, inizia a commettere qualsiasi tipo di azione pur di non essere lasciata dall’amato marito. Quello che succede però è molto peggio, la coppia inizia a barcollare e il finale è drammatico. La sete di potere della protagonista conduce il matrimonio verso un pericoloso baratro. Tutti coloro che si oppongono all’azienda, che siano gli abitanti del paese o un gruppo di ecologisti, finiscono con il perdere la vita. Un esempio è Buchanan che minaccia di mandare George in prigione svelando gli affari illeciti. George lo uccide sparandogli al cuore, dietro suggerimento della moglie.

Le cose poi vengono ostacolate anche nel privato quando Serena perde il bambino per salvare un uomo di fiducia di George, Galloway, e in ospedale scopre si esser rimasta anche sterile. A quel punto dramma nel dramma: arriva Rachel con il figlio Jacob, una ragazza che George aveva messo incinta tempo prima. George cerca di nascondere tutto, ma Serena riesce a scoprire la verità e ingaggia Galloway per far fuori il bambino. Lo sceriffo della zona riesca a salvare la donna con il bambino mandandoli via, ma quando anche George scopre il piano della moglie tenta di ucciderla soffocandola. A quel punto riesce a trovare Rachel e prendere il figlio. Potrebbe sembrare un lieto fine, ma George all’alba si rifugia nei boschi e viene sbranato da un puma. Lo sceriffo ritrova il corpo sbranato e lo porta in casa Pemberton. Serena vedendo il marito mette in atto tutta la sua follia: incendia la casa e muore bruciata. La protagonista delle decisioni disastrose e drammatiche è sempre lei, che si mostra un donna forte ma al tempo stesso spietata e pronta a tutto, anche al costo di perdere proprio tutto quello che aveva.

