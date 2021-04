Una giusta causa, storia vera di Ruth Bader Ginsburg/ Fu tra le prime donne a Harvard

Storia vera Una giusta causa: chi è Ruth Bader Ginsburg?

Si chiama Ruth Bader Ginsburg la protagonista reale di Una giusta causa, il film in onda questa sera su Rai3 diretto da Mimi Leder con Felicity Jones nei panni della stessa Ginsburg. Nel 1956, Ruth fu una delle prime donne a venire accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, nonché seconda al mondo a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale negli Stati Uniti d’America. Nel 2009 fu inserita da Forbes nella classifica delle prime 100 figure femminili più potenti del mondo, un primato che Ruth si porterà dietro per sempre, al di là della scomparsa avvenuta lo scorso 18 settembre all’età di 87 anni.

Mariangela Eboli, fidanzata Checco Zalone/ I guadagni da capogiro della loro impresa

Ruth nacque il 15 marzo 1933 a Brooklyn (New York) da genitori ebrei immigrati di Odessa, in Ucraina. Aveva una sorella maggiore, Marilyn, che tuttavia morì di meningite da piccola. La Ginsburg frequentò la James Madison High School ottenendo per tutto il percorso ottimi risultati. Dopo aver conseguito il diploma a soli 15 anni, la giovane si iscrisse alla prestigiosa Cornell University, dove si laureò in diritto nel 1954. La madre sognava per lei una carriera da insegnante: si spegnerà prima di vederla realizzare non il suo sogno, ma qualcosa di ancora più grande per Ruth e per tutte le donne americane (e non solo).

Cado dalle nubi/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 8 aprile)

La carriera di Ruth Bader Ginsburg

Dopo essersi sposata, Ruth Bader Ginsburg continuò i suoi studi in legge all’Harvard Law School, dove era una delle sole 9 studentesse selezionate in una classe di circa 500 persone. Quando il marito intraprese un nuovo incarico a New York, lei lo seguì trasferendosi alla Columbia University. Nel 1959 si laureò in giurisprudenza, ma anche dopo questo traguardo ebbe difficoltà a trovare lavoro. Finalmente, nel 1961, divenne prima ricercatrice e poi direttrice associata alla Columbia Law School Project nell’ambito delle procedure internazionali. Il progetto la portò a indagare le dinamiche interne all’Università di Lund, in Svezia, dove la situazione era di gran lunga diversa – migliore – rispetto a quella dei college statunitensi: Ruth rimase profondamente colpita. In seguito, divenne docente di processo civile alla Rutgers University, e nel 1972 ritornò alla Columbia University, dove ricoprì la cattedra fino al 1980. In quello stesso anno, il Presidente Jimmy Carter la nominò giudice della Corte d’appello per il Distretto della Columbia, mentre nel 1993 fu promossa alla Corte suprema degli Stati Uniti d’America dal suo successore Bill Clinton.

È PER IL TUO BENE/ La commedia che lascia domande aperte su libertà e destino

Ruth Bader Ginsburg e la complicità con il marito Martin

Degno di nota il rapporto di complicità, di amore e rispetto che Ruth Bader Ginsburg ebbe con suo marito Martin D. Ginsburg, che Ruth affiancò e aiutò sempre nei momenti più difficili, senza cedere alla tentazione dell’egoismo e dell’orgoglio. La Ginsburg, infatti, non era una femminista rampante, e diede volentieri la priorità alla sua famiglia e ai suoi figli quando ciò si rese necessario, mostrando un grande equilibrio e una grande lucidità nella gestione di tutte le questioni della vita. I suoi figli Jane e James sono diventati a loro volta dei professionisti autorevoli, la prima nel campo della legge (seguendo le orme dei genitori) e James a capo della Cedille Records, società di registrazione di musica classica che ha fondato a Chicago (Illinois). Dopo la nascita di Jane, Martin subì la diagnosi di un cancro, e – durante questo periodo – Ruth continuò a frequentare le lezioni prendendo appunti per entrambi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA