Una giusta causa/ Su Rai 1 il film con Felicity Jones e Armie Hammer

Una giusta causa, film di Rai 1 diretto da Mimi Leder

Una giusta causa sarà trasmesso oggi, 8 marzo, dalle ore 21:20 su Rai 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2018 e che appartiene ai generi cinematografici biografico e drammatico. Ha diretto questo film il regista Mimi Leder mentre la sceneggiatura è stata curata da Daniel Stiepelman.

All’interno del cast del film “Una giusta causa” ci sono diversi attori molto famosi come Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theraux, Sam Waterson, Kathy Bates, Jack Reynor, Stephen Roots e Chris Mulkey. Le musiche di questo film sono state composte dal maestro Mychael Danna mentre la fotografia è stata curata dal direttore Michael Grady.

Una giusta causa, la trama del film: una scuola esclusiva

Leggiamo ora la trama di Una giusta causa. Ruth Bader Ginsburg è una studentessa degli anni 50. La ragazza ha il desiderio di entrare a far parte di una scuola esclusiva, perché vuole diventare una brava avvocatessa e riuscire a stupire tutti gli altri. Tuttavia, sono giorni difficili per le donne. Difatti, i loro diritti non vengono riconosciuti, anzi, vengono trattate quasi come se fossero esseri inferiori. Ruth soffre a causa di ciò e si chiede come mai non possa avere le stesse possibilità di un uomo.

Tuttavia, un giorno le cose cambiano. Difatti, Ruth Ginsburg, insieme a ben altre otto studentesse, viene ammessa alla prestigiosa Harvard Law School. In questo modo, Ruth può conseguire un percorso di studi ottimale che possa farla diventare un avvocato e farla guadagnare un salario rispettabile. Oltre a ciò, Ruth vede questa ammissione come una vittoria e un raggiungimento delle soddisfazioni personali. Ad ogni modo, il percorso per Ruth sarà ancora lungo e solo tanti anni dopo il suo percorso di studi potrà ottenere ricompense e successo come avvocato, inseguendo i suoi sogni e le sue capacità.

