Una madre lo sa/ Su Rete 4 il film con Lindasy Hartley (oggi, 8 agosto 2020)

Una madre lo sa va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 8 agosto, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 in Canada direttamente distribuita sul circuito televisivo con la regia affidata a Paul Shapiro mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Lyons. Il montaggio è stato realizzato da Jesse Lyon, le musiche della colonna sonora portano la firma di Michael Neilsson e nel cast figurano Lindsay Hartley, Paloma Kwiatkowski, Dan Payne, Jedidiah Goodacre, James Pizzinato e Jay Brazeau.

Una madre lo sa, la trama del film

Ecco la trama di Una madre lo sa. In una piccola cittadina canadese una bella e giovane ragazza di nome Emily vede la propria esistenza essere messa fortemente a rischio da un’amicizia sbagliata. In particolare la ragazza, che per quanto concerne il proprio rendimento scolastico si è sempre fatta apprezzare dai propri genitori e dai propri insegnantisi, è innamorata perdutamente di un ragazzo di nome Gary. Si tratta di un giovane scapestrato del luogo il quale sovente ha un atteggiamento molto violento con le persone che frequenta compresa la stessa Emily. Nonostante quest’ultima sia consapevole quanto sia sbagliato stare insieme, non riesce proprio a farne a meno condividendo con lui ogni genere di cosa riguardante la quotidianità e non solo.

Un giorno Gary in uno dei suoi tanti atteggiamenti eccessivamente violenti, si ritrova ad essere coinvolto in un delitto nel quale sembra che lui abbia avuto le maggiori colpe. Il ragazzo, oltre ad essere piuttosto scapestrato e violento, tuttavia sa utilizzare molto bene la materia grigia ed in particolar modo si rende conto che gli indizi a proprio carico sono talmente pesanti che con ogni probabilità sarà costretto a finire in carcere per diversi anni.

Per evitare il processo e quindi la condanna, il ragazzo decide quindi di inscenare un suicidio insieme alla propria ragazza in maniera tale che il caso possa essere chiuso e quindi i due possano rifarsi una vita seppur in un altro paese. La notizia del suicidio della giovane donna e del proprio fidanzato naturalmente ha ripercussioni pesantissime e soprattutto nella famiglia di Emily. Tuttavia, la madre di quest’ultima ben conoscendo la figlia e il proprio modo di approcciarsi con la vita, non riesce proprio a credere che possa essersi suicidata. Poco alla volta trova delle tracce che le permettono di valutare con estrema attenzione l’opportunità che la figlia possa essere ancora viva e magari sia tenuta in ostaggio proprio da quell’uomo tanto pericoloso. Le forze dell’ordine purtroppo non hanno elementi per riaprire il caso, così la mamma dovrà portare avanti delle personali indagini allo scopo di rintracciare la figlia e quindi riportarla in salvo. Ovviamente le difficoltà non mancheranno come anche il rischio di poter essere uccisa dallo stesso ragazzo disposto a tutto pur di non perdere la propria donna e anche la libertà.

