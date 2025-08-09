Una moglie bellissima è l'ottavo film dell'artista toscano e co-protagonista è la ex compagna Laura Torrisi. Nel cast gli amici Ceccherini e Papaleo

Sabato 9 agosto, il palinsesto di Rete 4 propone, alle ore 21:25, la commedia sentimentale Una moglie bellissima, firmata da Leonardo Pieraccioni. Il film, uscito nel 2007, rientra in una rassegna dedicata alla sua carriera che l’emittente sta trasmettendo integralmente. Pieraccioni, diventato celebre negli anni ’90 con titoli come I laureati, Il ciclone e Fuochi d’artificio, porta sullo schermo l’ottavo lavoro della sua filmografia, successivo a Ti amo in tutte le lingue del mondo.

La direzione della fotografia è affidata a Italo Petriccione, collaboratore fidato del regista toscano, già al suo fianco in altri progetti come Il Paradiso all’improvviso e Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Come spesso accade nei suoi film, Pieraccioni interpreta il protagonista, affiancato da Laura Torrisi, attrice e sua ex compagna, che ha acquisito popolarità dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Il cast si arricchisce di volti noti del panorama cinematografico italiano, tra cui Gabriel Garko, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Francesco Guccini e Chiara Francini.

La trama del film Una moglie bellissima: l’illusione della felicità nella fama

Una moglie bellissima è ambientato in un tranquillo paesino toscano dove Mariano vive serenamente con sua moglie Miranda, una donna splendida e profondamente legata a lui, con cui condivide non solo dieci anni di matrimonio, ma anche il lavoro. Insieme gestiscono un banco di frutta e verdura al mercato locale, coltivando il sogno di aprire presto un negozio vero e proprio. La loro quotidianità viene però stravolta dall’arrivo di Andrea, un fotografo affermato ed affascinante, che rimane folgorato dalla bellezza di Miranda.

L’uomo le propone di posare senza veli per un calendario destinato ad una rivista di grande diffusione. Dopo qualche iniziale titubanza, Miranda accetta l’offerta, convincendo Mariano che si tratta della possibilità concreta di raggiungere finalmente i loro obiettivi. Il progetto ha un successo inaspettato e Miranda si ritrova improvvisamente sotto i riflettori, travolta dalla fama, tanto da allontanarsi da Mariano ed iniziare una relazione con Andrea.

Ma l’idillio si rivela presto un’illusione: Miranda scopre che Andrea non è l’uomo che immaginava, bensì un seduttore incallito e superficiale, incapace di darle la considerazione che merita.

Delusa ed amareggiata, Miranda fugge via, ma rimane coinvolta in un grave incidente d’auto: in quel momento difficile, l’unico ad esserle vicino è proprio Mariano, che nonostante la sofferenza non ha mai smesso di amarla. Colpita dalla profondità e dalla sincerità del sentimento che li ha uniti, Miranda si rende conto di aver commesso un errore e gli chiede di poter ritrovare insieme la vita semplice che li aveva resi felici.