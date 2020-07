Una moglie bellissima/ Su Canale 5 il film con Leonardo Pieraccioni

Una moglie bellissima andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 nella prima serata di oggi, 27 luglio, ed è stato diretto ed interpretato dall’amato Leonardo Pieraccioni nel 2007. Distribuito da Medusa Film la pellicola vede Italo Petriccione alla fotografia, Stefano Chierchiè al montaggio e Gianluca Sibaldi ad occuparsi delle musiche. Nel cast oltre a Leonardo Pieraccioni spiccano Laura Torrisi, il bel Gabriel Garko, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e addirittura Francesco Guccini.

Una moglie bellissima, Trama

La trama di Una moglie bellissima si sviluppa intorno ai personaggi di Mariano Stoppani, un giovane venditore di frutta e verdura, e sua sua moglie Miranda, bellissima e affascinante. I due che hanno sempre vissuto ad Anghiari, piccolo centro in Toscana, formano da anni una coppia affiatata, solida e felice che condivide il sogno di portare il proprio commercio in un negozio fisico di frutta e verdura. Mariano passa le sue giornate tra mercato e teatro in quanto fa parte di un gruppo di fruttivendoli, postini e commercianti che sta lavorando alla realizzazione del musical Grease.

Un giorno però la loro esistenza e tranquillità viene sconvolta da Andrea, un fotografo affascinante che rimasto colpito da Miranda le propone di posare per un calendario di una famosa rivista.

All’inizio i due rifiutano questa possibilità ma Andrea non vuole demordere e dopo aver alzato il compenso convince i due ad accettare i soldi per potersi comprare il futuro negozio dei loro sogni. Andrea porta allora Miranda e Mariano alle Seychelles, ma il marito si ritrova subito messo in disparte in quanto la donna non riesce a posare avendolo intorno per cui viene allontanato dal set. Una volta tornati in Italia il calendario ottiene grandissimo successo e Miranda si ritrova da fruttivendola a diventare una star italiana. Il successo e la fama le daranno alla testa portandola a rovinare il suo matrimonio o i due riusciranno a superare il tutto?

